BDDK'dan bankaların kredi riski hesaplamasında yeni düzenleme

Sokak dezenfeksiyonu aracı 'Mikronsis'e belediyelerden yoğun talep

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri San. AŞ. Genel Müdürü Kenan Çelik, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde birçok belediye ile yurt dışından sokak ve caddeleri dezenfekte için çok sayıda sipariş aldıklarını belirtti. Çelik, 'Önceliğimiz ülkemizin taleplerini karşılamak. Yeni geliştirdiğimiz 'mikronsis sis makinesini' haftada 50 adet üretmeyi öngörürken şu anda gelen siparişlerle kapasitemizi haftada 150 adete çıkarmaya zorluyoruz. Ayrıca Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Rusya'dan gelen taleplere de yavaş yavaş cevap vermeye başladık' dedi.