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Ekonomi

BIST 100 endeksinde yeni zirve: Borsa İstanbul kapanış rekoru kırdı

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,75 artışla 6.187 puandan kapattı. Bugün 45.94 yükselen BIST 100'de toplam hacim 99.1 milyar TL oldu. Gün içinde en düşük 6.117,06, en yüksek 6.223,26 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 6.187,09 puandan tamamladı.

18:21 . 7/07/2023 Cuma
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Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 45,94 puan artarak 6.187,09 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 1,34 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 6.139,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.117,06, en yüksek 6.223,26 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 6.187,09 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 1,43 ve hizmetler endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 30,04 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 6.841,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 24'ü geriledi. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.931 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.931 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 616 bin liradan tamamladı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,0198 lira, satışta 26,1241 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,0269 lira, satışta 26,1312 lira olarak belirlemişti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2830, dolar/yen paritesi de 142,2 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 artışla 75,5 dolardan işlem görüyor.



#Borsa İstanbul
#BİST 100 Endeksi
#Kapanış rekoru
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