BIST 100 endeksinde yeni zirve: Borsa İstanbul kapanış rekoru kırdı

BIST 100 endeksi, güne 1,34 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 6.139,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.117,06, en yüksek 6.223,26 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 6.187,09 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 30,04 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 6.841,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 24'ü geriledi. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.