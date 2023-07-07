Memur maaşı teklifi komisyonda

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremlerin etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması için 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek vergi alınması öngörülmektedir. Depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece hısımlarını kaybeden mükelleflere ait taraflardan da ek motorlu taşıtlar vergisi alınmayacaktır."