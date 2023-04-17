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Ekonomi

Borç yapılandırmaya 1,5 milyon kişi başvurdu: 52,2 milyar liralık alacak yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı borç yapılandırma uygulamasına 1,5 milyon mükellefin başvuru yaptığını ve 52,2 milyar liralık borcun yapılandırıldığını, 1,6 milyar TL'lik de tahsilatın gerçekleştiğini açıkladı.

09:59 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

13 Mart'ta yürürlüğe giren yasayla birlikte başta vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar olmak üzere çok sayıda kurumun alacağı yapılandırılıyor.


Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1 milyon 529 bin 285 oldu.

2 milyon 302 bin adet yapılandırma dosyası oluşturulurken, toplam 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı. Şimdiye kadar 1,6 milyar liralık tahsilat gerçekleşti.


Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.


Hangi borçları kapsıyor?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.


Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.




#Borç yapılandırma
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Yapılandırma
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