Bakan Varank içinde gençlerin olduğu yerli otomobille ile drift yaptı: Bakanım Togg'la bir drift atmadığım kalmıştı

Türkiye'nin yarım 50 yıldan fazladır özlemini kurduğu, ilk teşebbüsünden bu yana bir şekilde engellenen yerli otomobil hayali, sonunda gerçek oldu. Banttan inen ilk araç Togg'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim alırken, yollarda görülmeye başlanan yerli otomobiller, kura ile belirlenen ilk 20 bin sahibinden önce kabine üyelerine dağıtıldı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, TEKNOFEST'te de vatandaşların ilgisine sunuldu.





Bakan Varank Togg ile drift yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da katıldığı TEKNOFEST etkinliğinde, Zafer UAV Takımı eşliğinde, yerli otomobil Togg ile drift tadında heyecan dolu bir sürüş testi yaptı.





Gençler şoke oldu

Yerli otomobil Togg ile drift tadında bir sürüş yaparak harika bir deneyim yaşatan Varank'a gençlerden biri, "Bakanım Togg ile bir drift atmadığım kalmıştı" sözleri izleyenleri gülümsetti.



