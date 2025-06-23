Borsa fırsatçıları Trabzonspor hissesine göz dikti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, manipülatif işlemler sonucunda; hem TSPOR ana hissesinin değer kaybına uğradığı, hem de birçok küçük yatırımcının mağdur edildiği belirtildi. Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yatırımcılarımızın, rüçhan kuponlarıyla ilgili işlem yapmadan önce mutlaka yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlardaki müşteri temsilcileriyle görüşmeleri ve kararlarını ona göre vermeleri büyük önem taşımaktadır. Kulübümüz, bu olağandışı fiyat hareketlerini organize şekilde gerçekleştiren aracı kurumları ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli suç duyurusunda bulunacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”