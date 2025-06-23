Borsa fırsatçıları Trabzonspor hissesine göz dikti

Trabzonspor’un bedelli sermaye artırımı sürecinde tanımlanan rüçhan hakkı kuponları, borsa simsarlarının hedefi oldu. 3,45 TL’den başlayan kupon fiyatı, manipülatif işlemlerle 0,45 TL’ye kadar düştü. Trabzonspor yönetimi, küçük yatırımcıyı ihtiyatlı olması konusunda uyardı.
Borsa İstanbul’da işlem gören Trabzonspor (TSPOR) hisselerinde geçtiğimiz hafta, kulüp bütçesine katkı sağlamak adına sermaye azaltımı ve ardından bedelli sermaye arttırımı gerçekleştirildi. Pay piyasalarında, bir şirketin bedelli sermaye arttırımı yaparken mevcut hissedarlara öncelikli hisse satın alma hakkı olarak bilinen rüçhan hakkı, TSPOR hisselerinde borsa simsarlarını harekete geçirdi. Küçük yatırımcının rüçhan hakkı kuponlarını, piyasada bilinçsizce satmasını fırsat bilen simsarlar, küçük yatırımcının elindeki kuponları, ‘yok pahasına’ topladı.
YATIRIMCI İHTİYATLI OLMALI
Tanımlandığında 3,45 TL olan ‘rüçhan hakkı’ kuponunu kademeli al-sat işlemleriyle 0,45 TL’ye kadar düşüren manipülatörler ederinden ucuza elde ettikleri rüçhan hakkı kuponlarını, TSPOR hissesi tahtasında satarak kazanç sağladı. Durumu fark eden Trabzonspor yönetimi, borsa simsarlarının bilindik bu tarz hareketlerine karşı küçük yatırımcıyı ihtiyatlı olması konusunda uyardı.
RÜÇHANLARINIZI UCUZA SATMAYIN
Uzmanlar yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu: “Rüçhan haklarınızı yok pahasına satmayın. Bedelli sermaye artırımına katılarak orta vadede kar etme fırsatını değerlendirin. Aksi halde hem bireysel kayıplar artar hem de piyasada fiyat dengesi, kötü niyetli aktörlerin manipülasyonuna açık hale gelir. Bu aktörler, ortalama 1,10 TL maliyetle topladıkları TSPOR.R (rüçhan hakkı) kuponlarını TSPOR hisse tahtasında 1,60-1,30 TL arası fiyatlardan satarak kazanç sağlıyor. Satış baskısıyla birlikte hisse fiyatı düşerken, küçük yatırımcı zarara uğruyor.”
Kulüp SPK’ya suç duyurusunda bulunacak
- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, manipülatif işlemler sonucunda; hem TSPOR ana hissesinin değer kaybına uğradığı, hem de birçok küçük yatırımcının mağdur edildiği belirtildi. Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yatırımcılarımızın, rüçhan kuponlarıyla ilgili işlem yapmadan önce mutlaka yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlardaki müşteri temsilcileriyle görüşmeleri ve kararlarını ona göre vermeleri büyük önem taşımaktadır. Kulübümüz, bu olağandışı fiyat hareketlerini organize şekilde gerçekleştiren aracı kurumları ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli suç duyurusunda bulunacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”