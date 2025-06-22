Asrın felaketinin izini silmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı seferberlikle birlikte bugüne kadar 250 bin konutun hak sahiplerine verildiğini, yıl sonuna kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 452 bin 983’e ulaşacağını bildirdi.

182 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası iş birliğinde, 11 ildeki 3 bin 481 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi ile ev ve iş yerleri yeniden inşa ediliyor. Bölgede tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 250 bin 636’ya yükselirken, yıl sonuna kadar 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri ve 62 bin 817’si ise köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

KURUM: ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından deprem bölgesinde bugüne kadar teslim edilen ve bu yıl içinde teslim edilecek konut ve iş yerlerine ilişkin haritalı paylaşımda bulundu. Kurum, “Sözümüzü inşa etmeye devam. Teslimatta 250 bini geçtik, binlerce konutu daha tamamlama aşamasına getirdik. Asrın inşa seferberliğinde son durum” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA KONUT HATAY’A

Hatay’da teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 68 bin 406’ya yükselirken, yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak. Öte yandan, deprem bölgesinde ağır yıkıma uğrayan 4 ilin tarihi çarşıları ve meydanlarının yeniden inşa çalışmaları da sürüyor.

4 İLDE ŞEHİR MERKEZLERİ YENİDEN YÜKSELİYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile deprem bölgesinde ağır yıkıma uğrayan 4 ilin tarihi çarşıları ve meydanları da yeniden inşa ediliyor. Depremde yıkılan Hatay’daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman’daki Ulu Camii, Malatya’daki Söğütlü Camii ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı gibi şehrin simgeleri tekrar ayağa kaldırılıyor.







