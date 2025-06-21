Benzin ve motorine zam geldi: Tabela değişti

İsrail-İran çatışmaları nedeniyle petrol fiyatları artmaya ve bu artış benzin ve motorin fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam geldi.
İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatları arttı.
Akaryakıt fiyatlarında sert artışlara neden oldu.
İsrail'in İran'ı vurduğu 13 Haziran'da Brent petrolün varil fiyatı 1 günde yüzde 10 yükseldi, 78 dolara kadar çıktı.
Sektör kaynaklarına göre, bugününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, TL, motorin grubunda 3 lira 30 TL fiyat artışı yapıldı.
Motorin 55 lirayı, benzin 52 lirayı aştı
Dün gece fiyata yansıyan zam sonrası motorin 55 lirayı, benzin 52 lirayı aştı.
İstanbul'da güncel fiyatlar
Gelen son zamla birlikte İstanbul'da benzininin litre fiyatı 51 lira 50 kuruşa, motorinin fiyatı ise 54 lira 72 kuruşa yükseldi.
Benzin: 51,50 TLMotorin: 54,72 TLLPG: 25,09 TL
Benzin: 51,35 TLMotorin: 54,60 TLLPG: 24,49 TL
Ankara'da güncel fiyatlar
Ankara'da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı.
Benzin: 52,16 TL Motorin: 55,56 TL LPG: 24,99 TL
İzmir'de güncel fiyatlar
Benzin: 52,49 TL Motorin: 55,91 TL LPG: 24,94 TL
Bu fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösterebiliyor.