Depremin yaraları ticaretle sarılıyor

Adıyaman’da depremin en çok etkilediği alanlardan biri olan şehir merkezinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Emlak Konut GYO, 349 bin metrekarelik alanda 160 bloktan oluşan dev bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında bin 126 konut, bin 213 dükkan ve 820 ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız birim inşa ediliyor. Ayrıca merkezde 1 savcılık binası ve 3 sevgi evi projesi de eş zamanlı olarak yapılıyor.