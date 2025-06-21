Depremin yaraları ticaretle sarılıyor

Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen çarşı ve ticaret alanları, sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik hayatın da başlaması anlamına geliyor. Yüzlerce yıllık ticaret geleneği, yeni yapılarla canlandırılırken, esnaf da kademeli olarak iş yerlerine dönüyor.
6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yıkıma uğrayan şehir merkezleri yeniden ayağa kalkıyor. 250 bininci konut önceki gün teslim edilirken depremin yerle bir ettiği tarihi çarşılar, meydanlar ve simge yapılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliğiyle aslına uygun şekilde ihya ediliyor. Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş’ta yürütülen projelerle hem kent dokusu hem de ticari hayat yeniden canlanıyor.
ANTAKYA MİMARİSİNE UYGUN DÜKKANLAR
Hatay’da yıkılan tarihi çarşılar ve camilerde çalışmalar özenle sürüyor. TOKİ eliyle yürütülen faaliyetler kapsamında, Antakya’nın kalbi sayılan Tarihi Uzun Çarşı'nın ilk etabı 4 Ekim’de ihale edildi. Antakya mimarisine uygun, zemin+1 katı geçmeyen dükkanların inşa edildiği projede, Yayladağı taşı kullanılarak 160 konut ve bin 376 ticarethaneden oluşan toplam bin 536 bağımsız birim yapılacak. Tarihi Kurtuluş Caddesi'nde de ummalı bir çalışma yürütülüyor. “Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi” olarak bilinen bu alanda 20 bin 390 metrekarelik alanda 280 dükkan, 69 konut, 1 okul ve 2 otelin inşası devam ediyor. Tüm çalışmalarda, Hatay’ın tarihî silüetine sadık kalınıyor.
MALATYA MERKEZDE İKİ ETAPLI ÇALIŞMA
Malatya’nın merkezinde yer alan ve şehrin kalbi kabul edilen Bakırcılar Çarşısı da kapsamlı bir projeyle yeniden inşa ediliyor. Emlak Konut GYO tarafından yürütülen projede, 406 bin metrekarelik alanda 99 bloktan oluşan 2 etaplı çarşı yükseliyor. Proje tamamlandığında 3 bin 232 dükkan, 224 konut, 32 restoran ve bin 370 araçlık otopark hizmet verecek. Şehrin ticaret damarlarından olan Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı ve Yüzüncü Yıl Çarşısı'nda da yapım çalışmaları sürüyor.
SİMGE YAPILARDA İŞLEVSELLİK ÖNDE
Kahramanmaraş’ta depremin simge yapılarından biri haline gelen Tarihi Kapalı Çarşı'da da işler hızla ilerliyor. TOKİ, Dulkadiroğlu ilçesinde 2 bin 740 metrekarelik alanda 122’si tescilli 140 dükkanı kapsayan projeyi yürütüyor. Restorasyon ve inşa çalışmalarında hem işlevsellik hem de tarihî kimliğe sadakat prensibi uygulanıyor. Ayrıca kentin önemli ticaret noktalarından biri olan Demirciler Çarşısı’nda 76 iş yerinin yapımı devam ediyor.
3 BİNDEN FAZLA BAĞIMSIZ BİRİM İNŞA EDİLECEK
- Adıyaman’da depremin en çok etkilediği alanlardan biri olan şehir merkezinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Emlak Konut GYO, 349 bin metrekarelik alanda 160 bloktan oluşan dev bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında bin 126 konut, bin 213 dükkan ve 820 ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız birim inşa ediliyor. Ayrıca merkezde 1 savcılık binası ve 3 sevgi evi projesi de eş zamanlı olarak yapılıyor.
MEYDAN PROJELERİ CAMİLERİ DE KAPSIYOR
- Tarihi meydan projeleri sadece çarşıları değil, şehirlere ruhunu veren camileri de kapsıyor. Hatay’daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman’daki Ulu Camii ve Malatya’daki Söğütlü Camii aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor. Böylece depremde kaybolan manevi ve kültürel miras da ayağa kaldırılıyor.