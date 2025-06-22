Ticaret koridorlarının önemi daha da arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da son yaşananlar lojistik ve ulaştırma koridorlarında alternatif yatırımların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru gibi projelerin çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Uraloğlu, "Bugün İsrail'in İran'a saldırması sonucunda Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konuşuluyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı kapatıldığı zaman Fav Liman'ı gelecekteki beklenen kapasitenin işlevin altına düşebilecek. O zaman bizim elimizde Orta Koridor'un, deniz yollarının güçlü olarak durması lazım. Yani tek bir hatta bağlı kalmamamız gerekir" diye konuştu.

LOJİSTİK YATIRIMLARDA UZUN VADELİ DÜŞÜNÜYORUZ

Kalkınma Yolu'nun bölgedeki çatışma veya benzeri kısa vadeli gelişmelerden etkilenmeyeceğini ve bu alanda uzun vadeli düşündüklerini kaydeden Uraoğlu, "Yatırım ve proje geliştirme konusunda gereken çalışmaları yapıyoruz. Kalkınma Yolu Koridoru'nda da ülkemizde 2 bin 100 kilometre civarında bir hat uzunluğundan bahsedebiliriz. Buraya 24 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacağız" ifadelerini kullandı. "Türkmenistan üzerinden İran'dan gelip ülkemize giren Koridor, Van Gölü geçişli s. Ancak batı, yüklerin İran üzerinden taşınmasını istemiyor" yorumunu yapan Uraloğlu, şunları söyledi: "Hazar geçişli orta koridoru çok daha güçlendireceğiz. 2 bin 262 kilometrelik kısmı bitirdiğimizde 50 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacağız. Üretime etkisinin 114 milyar dolar olacağını öngörüyoruz."

50'DEN FAZLA BAKANIN KATILACAĞI DEV ZİRVE

Uraloğlu, İstanbul'daki basın toplantısında, 27-29 Haziran'da gerçekleştirilecek ve açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapması beklenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na ilişkin bilgi verdi. 50'den fazla ülkenin bakan nezdinde temsil edileceği etkinliğin küresel önemine dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik olarak da önemli bir ülke olduğunu söyledi. 2002 yılından itibaren kara yolları, demir yolları, hava yolu, denizcilik ve haberleşme noktasında 293,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bunun üretime katkısının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu hesapladıklarını belirtti.

İran'da 7, Irak'ta da 4 uçağımız kaldı

Bölgedeki ülkelerde kalan Türk firmalarına ait uçaklarla ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, "İran'da 7 tane, Irak'ta da 4 tane uçağımız kaldı. Pegasus'un 7, Türk Hava Yolları'nın 2 tane, Ajet'in 1 Tailwind'in de 1 tane uçağı var. Dışişleri Bakanlığı gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla takip ediyoruz. Bölgede roket ve füze hareketliliğinin çok yoğun olması sebebiyle risk alamadık. Orada 3-4 gün bütün ekipler kaldı. Şimdi bütün ekipleri can güvenliğini sağlama noktasında bu tarafa aldık. Şimdi günlük takip ediyoruz. Bir fırsat olursa, onları ilk fırsatta almış olacağız" diye konuştu.







