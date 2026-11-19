Altında yükseliş bekleyenlere dev bankadan kötü haber: Piyasadaki tüm dengeleri altüst etti

Küresel piyasalarda altın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) sıkılaşma adımlarına yönelik beklentiler ve güçlenen doların baskısıyla yeni haftaya da düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 269 TL, ons altın ise 3 bin 871 dolar seviyelerinde işlem görürken; fiyatların son 13 ayın en düşük seviyesi olan 3 bin 853 dolar desteğine yaklaşması yatırımcıları tedirgin ediyor. Öte yandan, dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın bir ay içinde ikinci kez aşağı yönlü revizyona gitmesi piyasadaki temkinli havayı iyice perçinledi.