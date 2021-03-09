Ekonomi Petrol fiyatlarında sert düşüş
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varil fiyatı 69 doların altına geriledi

Petrol fiyatlarında sert düşüş!

Suudi Arabistan'a ait dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesislerine yapılan saldırının tetiklediği kar satışları ve doların başlıca para birimleri karşısında güç kazanmasının ardından petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Küresel gösterge Brent petrolün varil fiyatı 71 doların üzerini gördükten sonra, 68.82 dolara kadar indi.

Yemen'de Husiler'in, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının merkezine insansız hava aracı (drone) ve füzelerle saldırmasının etkisiyle hızlı tırmanan gösterge Brent petrolün varil fiyatı, bu gelişmenin ardından gelen kar satışları ile yüzde 1.6 düştü.

Analistlere göre Suudi Arabistan'daki saldırının ardından üretim ve ihracat tesisleri "önemli ölçüde zarar görmeden çıktı; bu nedenle piyasa bu gelişmeyi bir miktar kar satışı için bir işaret olarak değerlendirdi." "Ancak tüm bunların altında, temel bir destekleyici yapısal durum var; küresel ham petrol ve ürün stokları son OPEC kararıyla düşmeye devam ediyor."

  • Petrol fiyatlarındaki tırmanış, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC ), beklentilerin aksine üretimi artırmayıp, mevcut düzeylerinde sabit tutmalarıyla bu yılın içinde yüzde 30'dan fazla yükseldi.

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