Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı iki yılda beşe katlayarak 91 doları geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varil fiyatı iki yılda beşe katlayarak 91 doları geçti

İki yıl önceki pandemi başlangıcında 16 dolara kadar düşen Brent petrolün varili 91 doları geçerek büyük bir yükseliş kaydetti. Küresel piyasalar ve hane halkının belini büken petrolde jeopolitik gerilimler ve petrol arzına ilişkin olumsuz haberler fiyatları son iki yılın zirvesine taşıdı.

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Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı iki yılda beşe katlayarak 91 doları geçti
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Petrol fiyatları küresel piyasaları vurmaya devam ediyor. İki yılda büyük bir yükseliş gösteren Brent petrolün varil fiyatı 91 doları geçti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 90,75 dolardan alıcı buldu.

Nisan 2020'de 16 doları gören Brent petrolün varili 91 dolara çıktı.
Nisan 2020'de 16 doları gören Brent petrolün varili 91 dolara çıktı.

Fırtına ABD'yi vurdu

  • Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de dün başlayan kış fırtınasının arz tedarikini sekteye uğratacağı endişesi etkili oldu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, fırtınanın ilerleyen günlerde yoğun kar, buz ve aşırı soğuk getireceği uyarısında bulundu.

Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve petrol arzına ilişkin olumsuz haberler, salgın sonrası talep toparlanması nedeniyle piyasalarda yaşanan arz daralmasının derinleşeceğine yönelik endişeleri pekiştiriyor.

Bir süre daha artış görülecek

Belirlenen üretim kotalarına ulaşmakta zorlanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, üretim artışını sabit tutması da fiyatların yükselişini destekliyor.

PetroIndustrial Petrol Depolama Çözümleri Şirketi Yönetici Direktörü Randall Mohammed, yaptığı açıklamada, OPEC grubunun arzı sabit tuttuğu sürece petrol fiyatlarında gerçek bir aşağı yönlü baskının görülemeyeceğini kaydetti.

Mohammed, petrol fiyatlarının, her ne kadar jeopolitik hareketlilikler etkili olsa da, ağırlıklı olarak arz talep temelleri tarafından yönlendirildiğini belirterek, "Petrolün fiziksel üretimi veya taşınmasında bir kısıtlama olmadıkça, jeopolitik etkiler genellikle kısa ömürlüdür." ifadesini kullandı.

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