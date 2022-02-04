Brent petrolün varil fiyatı iki yılda beşe katlayarak 91 doları geçti

Petrol fiyatları küresel piyasaları vurmaya devam ediyor. İki yılda büyük bir yükseliş gösteren Brent petrolün varil fiyatı 91 doları geçti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 90,75 dolardan alıcı buldu.
Fırtına ABD'yi vurdu
- Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de dün başlayan kış fırtınasının arz tedarikini sekteye uğratacağı endişesi etkili oldu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, fırtınanın ilerleyen günlerde yoğun kar, buz ve aşırı soğuk getireceği uyarısında bulundu.
Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve petrol arzına ilişkin olumsuz haberler, salgın sonrası talep toparlanması nedeniyle piyasalarda yaşanan arz daralmasının derinleşeceğine yönelik endişeleri pekiştiriyor.
Bir süre daha artış görülecek
Belirlenen üretim kotalarına ulaşmakta zorlanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, üretim artışını sabit tutması da fiyatların yükselişini destekliyor.
PetroIndustrial Petrol Depolama Çözümleri Şirketi Yönetici Direktörü Randall Mohammed, yaptığı açıklamada, OPEC grubunun arzı sabit tuttuğu sürece petrol fiyatlarında gerçek bir aşağı yönlü baskının görülemeyeceğini kaydetti.
Mohammed, petrol fiyatlarının, her ne kadar jeopolitik hareketlilikler etkili olsa da, ağırlıklı olarak arz talep temelleri tarafından yönlendirildiğini belirterek, "Petrolün fiziksel üretimi veya taşınmasında bir kısıtlama olmadıkça, jeopolitik etkiler genellikle kısa ömürlüdür." ifadesini kullandı.