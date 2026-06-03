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ÇAYKUR'dan yaş çay alımına bir günlük ara

ÇAYKUR'dan yaş çay alımına bir günlük ara

18:333/06/2026, Çarşamba
AA
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ÇAYKUR, mevcut ortamda, sürgün dönemlerinin hasat sürelerinin oldukça kısalmış durumda olduğunu belirtti.
ÇAYKUR, mevcut ortamda, sürgün dönemlerinin hasat sürelerinin oldukça kısalmış durumda olduğunu belirtti.

ÇAYKUR, stok seviyesine ulaşıldığını ve üreticilerin yoğunluğunu azaltabilmek amacıyla 4 Haziran Perşembe günü yaş çay alımlarına bir günlük ara verileceğini duyurdu.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce, yaş çay stoklarının üretime verilebilmesi ve yoğunluğun azaltılması amacıyla yaş çay alımlarına yarın 1 günlük ara verileceği belirtildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan yaş çay hasat döneminde, alımların yoğun şekilde devam ettiği hatırlatıldı.

Yaklaşık 18 bin ton stok seviyesine ulaşıldı

Alım süreçlerinde üreticilerin işlemlerinin azami ölçüde kolaylaştırıldığı ifade edilerek, günlük 9 bin 250 ton olan işleme kapasitesinin üzerine çıkılarak, yaklaşık 18 bin ton stok seviyesine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ulaşılan stok seviyesinin üreticilerin emaneti olan yaş çayların, kuru çaya dönüştürülmesi aşamasında kalite kriterlerine riayet edilmesi bakımından oldukça kritik bir duruma işaret ettiği vurgulandı.

"Sürgün dönemlerinin hasat süreleri oldukça kısalmış durumda"

Üreticilerin yoğunluğunu azaltabilmek amacıyla 4 Haziran Perşembe günü yaş çay alımlarına 1 günlük ara verileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut ortamda, sürgün dönemlerinin hasat süreleri oldukça kısalmış durumdadır. Gelinen noktada üretilen ürünlerin alınması için sürgün boyunca tüm imkanlarımızın seferber olmaya devam edeceğini ve üreticilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çayımıza sahip çıkarak, sezonu nihayete erdireceğimizi ifade ediyoruz."



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