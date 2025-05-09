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ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı

ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı

12:579/05/2025, Cuma
AA
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ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam etmek üzere alacağı 1500 işçi için vatandaşlar İŞKUR Rize İl Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırdı.
ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam etmek üzere alacağı 1500 işçi için vatandaşlar İŞKUR Rize İl Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırdı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları başladı. Yetkililer, İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden kayıt yaptırılabileceğini, başvuruların 13 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar süreceğini bildirdi.

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam etmek üzere alacağı 1500 işçi için vatandaşlar İŞKUR Rize İl Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırdı.

Yetkililer, İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden kayıt yaptırılabileceğini, başvuruların 13 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar süreceğini bildirdi.

Kura çekiminin ise 22 Mayıs Perşembe günü yapılacağı kaydedildi.

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