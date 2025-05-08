Vakıflar Genel Müdürlüğü 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihi yayınlanan ilan sonrası merak edildi. Genel şartlar arasında ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak yer aldı. İşte VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 7-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (20/05/1990 ve sonrası doğumlu olanlar.)

Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yapılan pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. (Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olanlar da diğer şartları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç, son başvuru tarihi itibarıyla başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

A) SÖZLÜ SINAVLA ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

MÜHENDİS (ELEKTRİK)

1- Mühendislik fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (HARİTA)

1- Mühendislik fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (MAKİNE)

1- Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (İNŞAAT)

1- Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MİMAR

1- Mimarlık lisans programından mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜZE ARAŞTIRMACISI

1- Sanat Tarihi, Sanat Tarihi ve Müzecilik veya Müzecilik lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI

1- Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3- Dış mekânda çalışmaya ve seyahat etmeye engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

B) KPSS PUAN SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATSIZ DOĞRUDAN ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

BÜRO PERSONELİ

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (1)

1- Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (2)

1- Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.

2- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak.

4- 2024 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 55 puan almış olmak.

5- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

6- En son 30.04.2025 tarihi esas alınmak üzere fiilen en az 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.

2- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- 2024 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 5 yıllık B sınıfı veya üzeri sürücü belgesine sahip olmak.

5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Psikoteknik belgesine sahip olmak.

6- SRC-1 veya SRC-2 sürücü belgesine sahip olmak.

7- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

DESTEK PERSONELİ (AŞÇI)

1- Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

2- 2024 yılı KPSS sınavından (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3- En son 30.04.2025 tarihi esas alınmak üzere mesleği ile ilgili en az 360 gün çalıştığını belgelemek. (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

4- Esnek, iç ve dış mekânda çalışmaya engel durumu olmamak.



