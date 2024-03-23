Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eylem planını tamamladı: İklim değişikliğine karşı 260 eylem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 2030 iklim hedefine ulaşmak amacıyla hazırlanan “İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’ yayınlandı. Planda, 49 strateji ve 260 eylem yer aldı. Stratejiler, sektörel ölçekte mevzuat, teknik altyapı, teknoloji, finans, kapasite geliştirme, eğitim ve toplumsal farkındalık gibi farklı alanlarda atılması gereken adımları ortaya koyuyor.

Enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere 7 sektörü esas alan eylem planlarından öne çıkanlar şöyle:

ENERJİDE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ

Enerjide, güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle enerjisine dayalı toplam kurulu güç artırılacak. Rüzgâr, güneş ve dalga enerjisi teknolojileri konusunda yol haritası belirlenecek. Bunlara yönelik Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek. Başta konutlar olmak üzere küçük ölçekli şebeke kullanıcıları için dağıtık yenilenebilir enerji uygulamaları artırılacak. Batarya kapasitesi artırılacak. Sürdürülebilir biyogaz ve yeşil hidrojenin, doğal gaz şebekelerine enjeksiyonu sağlanacak. Tarımda güneş enerjisi kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜM MÜFREDATA

Akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme etkin şekilde entegrasyonu sağlanacak. İletim ve dağıtım hatları güçlendirilecek. Akıllı şebeke ve mikro şebeke uygulamaları desteklenecek. Potansiyel sahalar araştırılacak. Sentetik metan, sentez gazı, sodyum borhidrür, amonyak, metanol ve yakıt hücresi gibi kaynaklar için arz potansiyeli ve kullanımın alanları belirlenecek. Türkiye karbon depolama atlası oluşturulacak. Örgün eğitim müfredatına, iklim değişikliği, sıfır atık, su kullanımı, döngüsel ekonomi, yeşil beceriler ve yeşil meslekler konuları dahil edilecek.

İSTASYONLARIN ENERJİSİ YENİLENEBİLİRDEN

Ulaştırmada demir yolu ağları geliştirilecek. Şehirlerarası deniz yolu yolcu taşımacılığı desteklenecek. Demir yollarının, liman, organize sanayi bölgesi, lojistik merkez, fabrika ve maden sahası gibi yük merkezleri ile bağlantıları geliştirilecek. Yük taşımacılığında demir yolu ve deniz yolu bağlantılı intermodal ve kombine taşımacılığı teşvik edilecek. Elektrik araç şarj istasyonlarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sağlanacak.

TOPRAK KAYBI PERDE İLE ÖNLENECEK

Tarımda, metan emisyonunu dikkate alan genetik tabanlı hayvan ıslahına yönelik çalışmalar artırılacak. Güncel detaylı toprak haritaları uluslararası standartlarda hazırlanıp, erişime açılacak. Tarım havzaları veya işletme bazında tarımsal üretim planlanacak. Bu planlamalardaki hedeflere ulaşılabilmesi için tarımsal destekler revize edilecek. Tarım alanlarında tarımsal ormancılık ve canlı rüzgâr perdesi faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Çiftçilerin bankalarla çalışması ve kadın çiftçilerin krediye erişimi kolaylaştırılacak. Atıl tarım arazilerinde, bu arazilerin tekrar tarıma kazandırılması mümkün değil ise, hızlı gelişen ve gelir getirici tür ağaçlandırmalarına yönelik teşvikler güçlendirilecek.

VAP LİMİTİ ARTACAK

Sanayide, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) bedeli limiti ve destek miktarı artırılacak. Tasarruf potansiyeli yüksek projeler desteklenecek. KOBİ’ler enerji verimliliği ölçme ve raporlama noktasında teşvik edilecek. Hidrojen teknolojilerinin sanayide kullanımına yönelik çalışma yapılacak ve pilot seviyede uygulamaya alınacak.

BEYAZ EŞYADA AB’YE UYUM

Binalarda, özellikle enerji yöneticisi atamakla yükümlü kamu binalarındaki enerji verimliliği artışı izlenecek. Tüm yeni yapılacak binaların Neredeyse Sıfır Emisyonlu Binalar (NSEB) konseptine uygun olarak yapılması için yasal düzenlemeye gidilecek. Beyaz eşya ürünlerinin enerji verimliliği ve çevreye duyarlı tasarımı ile ilgili düzenlemeler AB ile eş zamanlı uygulanacak şekilde uyumlaştırılacak.







