CZM AİR Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Durmuş

Cemal Durmuş, “Tamamen yerli imkanlarla elektrostatik filtreler, silindir, karbon üretimi yapıyor, dumanı elektrostatik filtrelerle ve kokuyu karbon, UV, ozon yardımıyla sıfıra indiriyoruz. Diğer yandan şirketimiz DAISEKU markası altında DAISEKU Elektrostatik filtrelerin üretimi yapıyoruz ve DAISEKU Klima ile bireysel ve ticari ürün gamımızla sektörde müşterilerimizin ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye konuştu

CZM Air Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Durmuş, “Duman ve koku problemi olan işletmelerin; dumanını elektrostatik filtrelerle, kokusunu silindir karbon, UV ve ozon yardımıyla sıfıra indiriyoruz. Üretim alanlarından, dumanı, yağı ve kokuyu yok eden mühendislik çalışmaları yapmaktayız. Elektrostatik filtreleri tamamen yerli imkanlarla üretmekteyiz. Bu bağlamda çevreci bir firma olarak çok önemli bir fonksiyon üstleniyoruz.

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Dumanı arıtıyor, kokuyu yok ediyoruz, çevreyi sağlıklı hale getiriyoruz. Ürettiğimiz filtreler çevre sorunları oluşturan fabrikaların dumanlarını yok ederek, çevreye zararlı gazlarının emisyonunun azaltılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda konutlarımızın maruz kaldığı yemek firmalarının ve restoranların, mangal yapılan yemekhanelerin, cafelerde oluşan bacalarından çıkan dumanları ve kokularını da yok ederek çevrenin temiz hale dönüştürülmesini Daiseku Bacasız Davlumbaz sistemleriyle sağlıyoruz. Biz firma olarak bu filtreleri 2019 yılına kadar Çin’den ithal etmekteydik. Fakat 2019 yılından itibaren tamamen yerli imkanlarla ülkemizde üretim yapmaya başladık. Şu anda hem Avrupa Birliği ülkelerine, hem Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerine hem de Ortadoğu’ya filtrelerimizin ihracatını gerçekleştiriyoruz” dedi.

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MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ

Durmuş, misyon ve vizyonlarını, “Doğaya zarar vermeden sonraki nesillere aktarabilmek ve onu koruyabilmek düşüncesiyle, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe ki fiziksel gücümüzü arttırıp, global pazarda distribütörlükler oluşturarak bir Türk markası olan Daiseku ve CZM AİR markalarımızı uluslararası pazarda sektörün lokomotif markası durumuna getirmek hedefindeyiz. Gün geçtikçe kirlilik oranında artış gözlenen havanın ve paralelinde yok olan doğamızın korunmasında ki kritik görevimizi alanında uzman kadromuz ve sektörde ki paydaşlarımızla birlikte layıkıyla yerine getirebilme gayretindeyiz. Satış kadar, satış sonrası hizmetlerinde bu hareket için ne kadar önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda yeni bayilikler, teknik servis noktaları ve lojistik destek ağları oluşturmaktayız. Sizlere daha iyi hizmetler sunabilmek için sektörde ki yerimizi canlı tutarak kapasitemizi arttırmak başlıca görevimizdir” şeklinde açıkladı.

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NEDEN DAISEKU ?

Durmuş, kalitelerine güvendiklerini belirterek, “CZM Mühendislik aracılığıyla Türkiye pazarında satışa sunulan Daiseku Elektrostatik ve CZMAİR elektrostatik filtrelerini muadillerinden ayıran en büyük özelliklerinden birisi, CZM Mühendislik garantörlüğünde piyasaya giriş yapmasıdır. CZM Mühendislik, 20 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği ısıtma-soğutma ve havalandırma projelerinin yanı sıra, elektrik ve mekanik taahhüt projeleri de gerçekleştirmiştir. Her biri bir diğerine göre daha çok uzmanlık isteyen farklı projeleri üstlenip, taahhüt ettiği şekilde gerçekleştirmiştir. 20 yıllık iş tecrübesi ve hiç durmadan büyüyen iş hacmi ile CZM Mühendislik, sürdürülebilir bir iş ortaklığını tüm paydaşlarına olduğu gibi tüm müşterilerine de sunmaktadır. CZM Mühendislik, küresel çapta ki ortaklarıyla yaptığı ithalat, satış ve satış sonrası hizmetleriyle inşa ettiği 20 yıllık güveni, 2015’ten beri emin adımlarla Türkiye pazarına soktuğu Czmair elektrostatik filtrelerinde ve Kurumsallaştığı Markası DAİSEKU Elektrostatik filtrelerin yanı sıra DAISEKU Klima sistemlerin de de kesintisiz olarak devam ettirmektedir” ifadelerini kullandı.

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PROJE SATIŞLARIMIZ DA VAR

CZM AİR ve Daıseku markalarıyla ürettikleri bu filtrelerin tüm dünyaya AB ülkelerine Türki Cumhuriyetlere ihracat yapıldığını ifade eden Durmuş, “Filtre sistemlerimizin tamamını Türkiye’de üretimini gerçekleştirmekteyiz. 2022 yılında hem Avrupa Birliği ülkelerinde hem de Rusya’daki sektörümüzle ilgili tüm fuarlara katılıp sistemimizin tanıtımını gerçekleştirerek markamızın tüm dünyada yaygın şekilde kullanımına yönelik bir çabayı sergileyeceğiz. Şu anda 9 ülkede distrübötürlüğümüz var. Bazı ülkelerde de bağlantılı firmalar aracılığı ile projelendirmeler yaparak, koku ve duman filtrelerimizi kullanılıyorlar. Bu niteliğimizle ülkemiz adına çok önemli bir katma değer üretip ihracat potansiyelini ortaya koyuyoruz. Ülkemize nitelikli katma değer girdisi sağlıyoruz. Önümüzdeki süreci çok iyi planlayarak yapacağımız çalışmalarla, katılacağımız fuarlarla distrübötörlük ağımızı 9’dan 20-25’e çıkaracak bir altyapı ve fizibiliteyi kısa sürede gerçekleştirmek adına yoğun tempolu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoru. Bunu gerçekleştirebilirsek ülkemiz adına nitelikli bir istihdam potansiyelini de sağlayacağız. Distrübötürlük ağlarımızın bulunduğu ülkelerde yaptığımız satışlar dışında farklı ülkelere proje satışlarımız da var. Bu ülkelerde de bayilik ve distrübütörlükler oluşturmak adına çalışmalar yapacağız. Böylece firmamız ve markamız sektörel nitelikte bir dünya markası olma yolunda ilerleyecek” değerlendirmesini yaptı.

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YILLARI AŞAN TECRÜBE VE İKLİMLENDİRME ÇALIŞMALARI

Durmuş sözlerini şöyle bitirdi: “Diğer yandan Daiseku klima markalarını Çin’de ürettirip Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan gibi ülkelerde iklimlendirme çalışmaları yapmaktayız. Yakın zamanda Daiseku Klima markamızda Avrupa Birliği ülkelerinde satış ağımızı kurmak için girişimlerde bulanacağız. Kalitemizle, kalite konseptimizle ve marka gücümüzle dünyada kendi sektörümüzde söz sahibi olan, ülkemizin sektörümüzdeki parlayan yıldızı olmak en büyük amacımızdır. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik buhranlardan kurtulmasının en büyük çaresi nitelikli üretim yapmak, istihdam sağlamak ve katma değer üretip bunu ihracata dönüştürebilmektir. Daiseku, Türkiye pazarına 2015 yılında CZM Mühendislik tarafından getirilmiştir. CZM MÜHENDİSLİK, ısıtma- soğutma ve havalandırma alanlarında 20 yılı aşkın bir tecrübe ve birikime sahiptir. Bu birikimi küresel çapta ki iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği ithalat, satış ve satış sonrası hizmetlerinden edindiği tecrübeyle birleştirmiştir. Alanında uzman iş kadrosunun gözlem ve analizleri doğrultusunda Czmair, Türkiye pazarına kazandırılmıştır. Czmair, elektrostatik ve Daiseku elektrostatik filtrelerini, sürdürülebilirlik-sağlamlık ve yenilik ilkelerinden hareketle her daim güncel ve işlevsel tutabilmeyi amaçlar. Bunun için uzman kadromuzla beraber hiç durmadan çalışmaktayız. İşe koyulduğumuz ilk günden beri sizlerin en yakın çözüm ortağınız olmaktan gurur duymaktayız”

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