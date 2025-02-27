Doların hakimiyeti zayıflıyor: Finansal tehdit doları vurdu

ABD’nin doları ekonomik bir silah olarak kullandığına yönelik endişeler sebebiyle diğer birçok ülke gibi Türkiye de yerel parayla ticarete önem veriyor. 2024'ün tamamında Türk Lirası'yla dış ticaretin bir önceki yıla kıyasla yüzde 37,5 artarak 1 trilyon 129 milyar liraya ulaşması dikkat çekiyor. Türk Lirası'yla ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı 205'i bulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sık sık milli paralarla ticaret konusuna vurgu yapıyor. Erdoğan, Ekim 2024'te BRICS Zirvesi'ne katılmak için gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu, ikili ticaretin döviz baskısından kurtarılmasını sağlar. Ülkelerin ticari faaliyetlerine başka ülkelerin müdahil olmasının önüne geçer. Milli paralarla ticaret aynı zamanda özgür ticarettir. Aynı şekilde ödeme sistemlerinde çeşitliliğin olmaması da finans piyasalarının şoklara karşı kırılganlığını artırıyor. Dolayısıyla alternatif bir finans ve ödeme sistemi hem uluslararası ticareti kolaylaştırır hem de çeşitlendirir."