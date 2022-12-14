Dört milyon kişiyi yakından ilgilendiren af geliyor: Ceza ve gecikme zamları silinecek

Bu kişilerin primi Hazine’den karşılanıyor. Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden fazla olanlardan ise aylık 194.13 TL GSS primi alınıyor.

Primini ödemeyenlere borç çıkartılıyor. Ağustos itibarıyla GSS primini kendisi ödeyen veya ödemesi gereken kişi sayısı 2.1 milyon. Prim borcu olanların sayısı ise yaklaşık 4 milyon.

YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ

Son olarak geçen yıl çıkartılan yapılandırma yasayla 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçlarının anaparasını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin gecikme cezası ve gecikme faizleri silinmişti. GSS prim borcu bulunanlar normalde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Ancak süresi her yıl uzatılan geçici düzenlemelerle GSS prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanması sağlanıyor.

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Bu yıl da söz konusu süre 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmıştı. Bu tarihe kadar devlet destekli sağlık hizmeti alınabiliyor.

Posta'da yer alan habere göre; Şimdi ise GSS prim borcu olanlara yönelik yeni bir af hazırlığı var.

CEZA VE GECİKME ZAMMI SİLİNECEK

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla cumartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulan ekonomi ile ilgili torba kanun teklifine konulan geçici maddede, 31 Aralık 2012 tarihinden önceki GSS prim borçlarına af düzenlemesi öngörüldü.

Buna göre, yukarıda sayılan Türk vatandaşları ile oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerin 31 Aralık 2012 tarihi öncesine ait GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

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