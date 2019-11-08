Ekonomi Dört saatlik şarjla 400 kilometre giden yerli otobüs Sileo Avrupaya açıldı Almanyaya 23 otobüs daha ihraç edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dört saatlik şarjla 400 kilometre giden yerli otobüs Sileo Avrupa'ya açıldı: Almanya'ya 23 otobüs daha ihraç edildi

Dört saatlik şarjla 400 kilometre giden yerli otobüs Sileo Avrupa'ya açıldı: Almanya'ya 23 otobüs daha ihraç edildi

Ankara'da yerli ve milli olarak üretilen elektrikli otobüs Sileo, Almanya'ya ihraç ediliyor. Son olarak dün 23 otobüs daha ihraç edildi. Çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil Sileo elektrikli otobüsler, yüzde 100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip. Sileo, 4 saatlik tek şarjla 400 kilometreye kadar mesafe kat edebilirken, fren enerjisini de elektrik enerjisine dönüştürerek bataryasını dinamik olarak şarj edebiliyor.

Büşra Soyal Yeni Şafak
Yerli elektrikli otobüs Sileo, Almanya'ya ihraç ediliyor.
Yerli elektrikli otobüs Sileo, Almanya'ya ihraç ediliyor.

Elektrikli ticari araçlar ve raylı sistemler üretimine yönelik faaliyet gösteren Bozankaya AŞ, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (ASO 1. OSB) üretim yapıyor. Yeni nesil toplu ulaşım araçlarıyla Türkiye'de ve dünyada adını duyuran firma yerli elektrik otobüsü Sileo'yu Almanya'ya ihraç ediyor. Son olarak dün 23 yeni otobüs daha ihraç edildi.

Çevre dostu, sessiz, sıfır emisyon

  • Çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil Sileo elektrikli otobüsler, yüzde 100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip.

Dün 23 yeni otobüs daha Almanya'ya ihraç edildi.

4 saatlik şarjla 400 km

Söz konusu otobüsler 4 saatlik tek şarjla 400 kilometreye kadar mesafe kat edebilirken, sahip olduğu rejeneratif enerjiyle de (geri kazanılmış) fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak şarj edebiliyor.

Bakan Varank yerli elektrikli otobüsün direksiyonuna geçti
EKONOMİ
Bakan Varank yerli elektrikli otobüsün direksiyonuna geçti

Yüzde 80 daha uygun maliyetli

Kilometrede 0,8 kilovat saat enerji harcayan otobüsler, dizel otobüslere kıyasla yüzde 80 daha uygun maliyetli ulaşım imkanı sağlıyor. Söz konusu aracın yolcu taşıma kapasitesi ise farklı uzunluklara göre 75 kişiden 232 kişiye kadar çıkabiliyor.

Bozankaya AŞ, elektrikli otobüsleriyle bugüne kadar Türkiye'de yapılmış birçok elektrikli otobüs ihalesini kazandı. Almanya ve Lüksemburg'a ihraç edilen otobüslerin Avrupa'daki diğer ülkelere ve Güney Amerika'ya satışı hedefleniyor.

Yerli elektrikli otobüs tanıtıldı
TEKNOLOJİ
Yerli elektrikli otobüs tanıtıldı
ABD ve Rusya sözünü tutmadı

ABD ve Rusya sözünü tutmadı

​Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
1 liraya devredilmişti

1 liraya devredilmişti

Türkiye'nin en büyük 23'üncü şirketi oldu.
Hepsi ele geçirildi

Hepsi ele geçirildi

​Tel Abyad'da arama faaliyetleri devam ediyor.
4 saatlik şarjla <br>400 km gidiyor

4 saatlik şarjla
400 km gidiyor

Almanya'ya 23 yerli elektrikli otobüs ihraç edildi.
PKK nefes alamayacak

PKK nefes alamayacak

​Terörle mücadelede sembol olan bölgede operasyon başladı.
17 köyü<br>etkileyen felaket

17 köyü
etkileyen felaket

Manyas'tan doğan Kara Dere'de binlerce balık öldü.

İşçiye mesaj<br>patrona mektup

İşçiye mesaj
patrona mektup

Maaşı düşük gösterenlere karşı harekete geçiliyor.

Ankara'dan<br>müfettiş gönderdik

Ankara'dan
müfettiş gönderdik

​Bakan Selçuk'tan otizmli çocuklara ayrımcılık iddialarına açıklama.

Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Profesyonel ellerde kurgulanıyor

Profesyonel ellerde kurgulanıyor

Twitter'da dezenformasyon nasıl yayılıyor?
Polise 155<br> kurşunla infaz

Polise 155
kurşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise 30 saniye kurşun yağdırdılar.
Türkiye'yi <br>ayağa kaldıran okulda bu sabah

Türkiye'yi
ayağa kaldıran okulda bu sabah

​Down sendromlu ve otistik çocuklar yuhalanmıştı.
'Kıran-5' başladı

'Kıran-5' başladı

3 ildeki operasyona 179 tim katılıyor.
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Gündem

Hutbede ismi Atatürk yasaklamış

“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.