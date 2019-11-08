Dört saatlik şarjla 400 kilometre giden yerli otobüs Sileo Avrupa'ya açıldı: Almanya'ya 23 otobüs daha ihraç edildi

Elektrikli ticari araçlar ve raylı sistemler üretimine yönelik faaliyet gösteren Bozankaya AŞ, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (ASO 1. OSB) üretim yapıyor. Yeni nesil toplu ulaşım araçlarıyla Türkiye'de ve dünyada adını duyuran firma yerli elektrik otobüsü Sileo'yu Almanya'ya ihraç ediyor. Son olarak dün 23 yeni otobüs daha ihraç edildi.
Çevre dostu, sessiz, sıfır emisyon
- Çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil Sileo elektrikli otobüsler, yüzde 100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip.
4 saatlik şarjla 400 km
Söz konusu otobüsler 4 saatlik tek şarjla 400 kilometreye kadar mesafe kat edebilirken, sahip olduğu rejeneratif enerjiyle de (geri kazanılmış) fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak şarj edebiliyor.
Yüzde 80 daha uygun maliyetli
Kilometrede 0,8 kilovat saat enerji harcayan otobüsler, dizel otobüslere kıyasla yüzde 80 daha uygun maliyetli ulaşım imkanı sağlıyor. Söz konusu aracın yolcu taşıma kapasitesi ise farklı uzunluklara göre 75 kişiden 232 kişiye kadar çıkabiliyor.
Bozankaya AŞ, elektrikli otobüsleriyle bugüne kadar Türkiye'de yapılmış birçok elektrikli otobüs ihalesini kazandı. Almanya ve Lüksemburg'a ihraç edilen otobüslerin Avrupa'daki diğer ülkelere ve Güney Amerika'ya satışı hedefleniyor.