Dünyanın ’omurga’sını Türkiye düzeltiyor

Türkiye, omurga tedavisinde kullanılan spinal cerrahi ürünlerinin de bulunduğu tıbbi cihazları yüzü aşkın ülkeye ihracat ediyor. 2023 ve 2024 yılları sonunda Türkiye’nin tıbbi cihaz sektöründe yerlileşme hamlesi travma branşında yüzde 95, spinal cerrahide yüzde 90, spor cerrahisi ve artroplasti alanlarında ise yüzde 65 yerlileşerek rekor kırdı. Medikal Dernekler Federasyonu Başkanı (MEDEF) Op.Dr. Ahmet Aydemir bir grup gazeteciye tıbbi cihazlarda atılımı değerlendirdi.

Aydemir, "2023 ve 2024’te Kuzey ve Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Balkanlar ve Kafkasya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yer alan 100’den fazla ülkeye yerli tıbbi cihaz ihraç ettik. Bu geniş ticaret ağı, Türkiye’nin tıbbi cihaz sektöründeki üretim gücünün uluslararası alanda da karşılık bulduğunu gösteriyor. Dünyaya gerçekleştirdiğimiz bu ihracat ile ülkemize yüksek düzeyde döviz girdisi sağladık. Bu büyük başarı ise, yerli üreticilerimizin azminin sonucu. Devletimizin sağladığı teşviklerin de bu başarıda katkısı çok büyük” dedi.