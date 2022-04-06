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Ekonomi Elektrikli araçları 25 dakikada şarj edebilecek istasyonlar geliyor
OTOMOTİV

Elektrikli araçları 25 dakikada şarj edebilecek istasyonlar geliyor

DBE Holding iştiraklerinden Four, elektrikli araçların 25 dakikada şarj edilmesine imkan veren 50 şarj ünitesi almak için Siemens ile iş birliği anlaşması imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Elektrikli araçları 25 dakikada şarj edebilecek istasyonlar geliyor
Arşiv

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 300 kW çıkış gücüne sahip üniteler, elektrikli araçları 25 dakika gibi kısa bir sürede şarj edecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, Siemens ile yeni bir anlaşma daha imzaladıklarını ve bu kapsamda 50 adet 300 kW çıkış gücüne sahip hızlı şarj ünitesi alacaklarını bildirdi.

Pınar, bu yatırım kapsamında alımlarının 350 adete ulaşacağını kaydederek, şu bilgileri verdi:

  • "Four ile yakın zamanda istasyon sayısını artırarak Türkiye genelinde sürdürülebilir bir alt yapı sistemi kurmayı hedefliyoruz. Şu an Türkiye'de genel kullanıma açık yaklaşık 3 bin 500 adet şarj istasyonu var. Bunların yüzde 95'i 22 kW çıkışa sahip ve bu ürünlerin dolum süreleri 4-6 saati bulabiliyor. Bizim kullanacağımız ürünler DC elektrikle 300 kW çıkış gücünde. Doldurma süreleri araçların bataryalarına göre 25 dakikaya kadar düşebilecek."

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"Ağır vasıtaların da elektrikli araç dönüşümünün önünü açmış olacağız"

Mehmet Taha Pınar, kuracakları istasyonların enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde ederek tamamen çevre dostu üretim yapacaklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Bu imkanla ağır vasıtaların da elektrikli araç dönüşümünün önünü açmış olacağız. Türkiye’nin ilk rapidcharger'larını Siemens ile Türkiye'de kuruyor olmak bizler için heyecan verici. Elektrikli araçlar noktasında ülkemizin bir dönüşüm içerisinde olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda blokzinciri bazlı teknolojilerin her alanda faaliyetini artıracağı bilinciyle de geleceği planlıyoruz.
  • Sağlayacağımız hizmetin, Kyoto Protokolü kapsamında sıfır karbon esasıyla hizmet verebilmesi yönünde blokzinciri entegrasyonlu altyapımızı sunuyor olacağız. Aynı zamanda şarj hizmeti sağlarken; blokzinciri-elektrik depolama-talep dengeleme-yenilenebilir enerji üretiminin tam entegre çalışacağı bir alt yapı için Ar-Ge faaliyetlerimizi tamamlamak üzereyiz."

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"Karbon nötr bir ekonomi için çalışıyoruz"

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis de sürdürülebilirlik esaslı büyüme stratejileri kapsamında hayata geçirdikleri stratejileriyle karbon nötr bir gelecek için çalıştıklarını belirterek, bu alanda önceliklerinin karbondan arındırma, etik, yönetişim, kaynak verimliliği, eşitlik ve istihdam edilebilirlik olduğunu bildirdi.

"Gelecek için bugünü dönüştürme" yaklaşımıyla hareket ettiklerini aktaran Gelis, amacı olan teknoloji üreterek endüstrilere, çevreye ve dünyaya fayda sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Gelis, "İş birliği yaptığımız ve hizmet verdiğimiz kurumların enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarına destek olmak ve karbon nötr bir geleceğe katkı sunmak en önemli amacımız. Sürdürülebilir bir gelecek için elektrikle çalışan araçların öneminin bilincindeyiz. Amacı olan teknoloji bakış açımızla bu alanda hızlı şarj üniteleri üretiyor, kullanıma sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım desteği
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Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmeler ile kamu araştırma enstitümerkezlerinin AR-GE ve yenilik projelerifaaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlarına, öz kaynaklar kullanılarak yapılan AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlara, proje bedelinin yüzde 60'ına ve 10 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.
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Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların ise yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.
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İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği kapsamında tanımlanan destek tutarının yüzde 25'ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecek.
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Düzenlemeyle makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri de destekleme kapsamına dahil edildi.
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Makine ve teçhizat desteği sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Bakanlık ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla 36 ay olarak belirlendi. Uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilecek.
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Bu projeler için işletme gideri desteği uygulanmayacak.
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Bu kapsamda destek programından yararlanılarak alınaan makine ve teçhizat için destekten yararlanmada 3 yıl olarak öngörülen satılamama, kiralanamama ve devredilememeye yönelik sınırlama, makine ve teçhizatın kullanım yeri ve amacı değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanacak.
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Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu Nasıl Yapılır? <br><br>Elektrikli araçlar, gaz salınımı yapmadığı için çevre dostudur. Gürültüsüz çalışır ve çevrede gürültü kirliliği oluşumunu önler. Türkiye’de isteyen firmalar ve kişiler, elektrik dağıtım şirketleri ile anlaşarak şarj istasyonu kurulumu yapabiliyor.
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İstenilen tüm prosedürleri tamamlayanlar, şarj istasyonu kurulumu yaparak hizmet vermeye başlıyor. İstenilen her noktaya şarj istasyonu kurulumu yapılabiliyor. Daha az enerji maliyeti için güneş panelli sistemler tercih ediliyor. Şarj istasyonlarında ödemeler önden alınıyor ve ödeme yapıldığı kadar enerji veriliyor. Sürücü kendisi soketi takarak aracın şarj edilmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde daha az personelle en iyi hizmet verilebiliyor.
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Elektrikli Şarj istasyonu kurulumu yapabilmek için istenen şartlar şunlardır;<br><br>Kurulum yapacak şirketin kar amacı gütmemesi,<br>Ön lisans ya da lisans sahibi olmak,<br>Şarj istasyonu kurulum ile ilgili dağıtım şirketlerine bilgi verilmeli,<br>Elektrik tedarik lisansına sahip şirketler elektrik satabilir,<br>İstasyon işletmesiyle ilgili her türlü değişiklik dağıtım şirketine bildirilir.
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Elektrikli araç şarj istasyonları için devlet desteği
Elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek. Peki Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu nasıl yapılır? Elektrikli araç şarj kurulumu için istenen şartlar neler? Elektrikli araç şark kurulumu için devlet desteği nasıl alınır? Ayrıntılar haberimizde...


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