Elektrikli araçları 25 dakikada şarj edebilecek istasyonlar geliyor

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 300 kW çıkış gücüne sahip üniteler, elektrikli araçları 25 dakika gibi kısa bir sürede şarj edecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, Siemens ile yeni bir anlaşma daha imzaladıklarını ve bu kapsamda 50 adet 300 kW çıkış gücüne sahip hızlı şarj ünitesi alacaklarını bildirdi.

Pınar, bu yatırım kapsamında alımlarının 350 adete ulaşacağını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Four ile yakın zamanda istasyon sayısını artırarak Türkiye genelinde sürdürülebilir bir alt yapı sistemi kurmayı hedefliyoruz. Şu an Türkiye'de genel kullanıma açık yaklaşık 3 bin 500 adet şarj istasyonu var. Bunların yüzde 95'i 22 kW çıkışa sahip ve bu ürünlerin dolum süreleri 4-6 saati bulabiliyor. Bizim kullanacağımız ürünler DC elektrikle 300 kW çıkış gücünde. Doldurma süreleri araçların bataryalarına göre 25 dakikaya kadar düşebilecek."

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"Ağır vasıtaların da elektrikli araç dönüşümünün önünü açmış olacağız"

Mehmet Taha Pınar, kuracakları istasyonların enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde ederek tamamen çevre dostu üretim yapacaklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Bu imkanla ağır vasıtaların da elektrikli araç dönüşümünün önünü açmış olacağız. Türkiye’nin ilk rapidcharger'larını Siemens ile Türkiye'de kuruyor olmak bizler için heyecan verici. Elektrikli araçlar noktasında ülkemizin bir dönüşüm içerisinde olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda blokzinciri bazlı teknolojilerin her alanda faaliyetini artıracağı bilinciyle de geleceği planlıyoruz.

Sağlayacağımız hizmetin, Kyoto Protokolü kapsamında sıfır karbon esasıyla hizmet verebilmesi yönünde blokzinciri entegrasyonlu altyapımızı sunuyor olacağız. Aynı zamanda şarj hizmeti sağlarken; blokzinciri-elektrik depolama-talep dengeleme-yenilenebilir enerji üretiminin tam entegre çalışacağı bir alt yapı için Ar-Ge faaliyetlerimizi tamamlamak üzereyiz."

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"Karbon nötr bir ekonomi için çalışıyoruz"

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis de sürdürülebilirlik esaslı büyüme stratejileri kapsamında hayata geçirdikleri stratejileriyle karbon nötr bir gelecek için çalıştıklarını belirterek, bu alanda önceliklerinin karbondan arındırma, etik, yönetişim, kaynak verimliliği, eşitlik ve istihdam edilebilirlik olduğunu bildirdi.

"Gelecek için bugünü dönüştürme" yaklaşımıyla hareket ettiklerini aktaran Gelis, amacı olan teknoloji üreterek endüstrilere, çevreye ve dünyaya fayda sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Gelis, "İş birliği yaptığımız ve hizmet verdiğimiz kurumların enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarına destek olmak ve karbon nötr bir geleceğe katkı sunmak en önemli amacımız. Sürdürülebilir bir gelecek için elektrikle çalışan araçların öneminin bilincindeyiz. Amacı olan teknoloji bakış açımızla bu alanda hızlı şarj üniteleri üretiyor, kullanıma sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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