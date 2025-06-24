Elektrikli otoda ÖTV artışı yok

Menzil ve batarya ifadeleriyle elektrikli ve hibrit araçların kast edildiğinin altını çizen kaynaklar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Düzenlememiz içten yanmalı motorlu araçları dolayısıyla konveksiyonel araçların ÖTV matrahlarını kapsıyor. Bu nedenle de elektrikli ve hibrit araçları içeren bir düzenleme değil, bu araçlara ilişkin ÖTV matrahlarını belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanı’na verildi. Ancak bu oranların belirlenmesinde motor gücünü ifade eden kavramlar yeterince ele alınmıyor. Motorlu taşıtlarda cc, elektrikli ve hibrit araçlarda kilovat kavramları kullanılır. Bu teklifle, 1600 cc’ye kadar motor gücü olan içten yanmalı taşıtların ÖTV matrahlarını yeniden belirlenebilecek. Ancak hibrit ya da elektrikli araçlara dair bir düzenleme yok. Burada ÖTV kanununa menzil ve batarya ifadelerini eklemekteki maksadımız, giderek yaygınlaşan bu araçlara ilişkin mevzuat alanında yapılacak değişikliklere ilişkin ön alıcı bir düzenleme getirmek. Yaşanabilecek olası sıkıntıları ilk aşamada çözebilmek adına kanunda yerini oluşturmaktır.”