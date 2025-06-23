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Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi ilk 5 ayda yüzde 18,8 arttı

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi ilk 5 ayda yüzde 18,8 arttı

16:1823/06/2025, Pazartesi
AA
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Yılın ilk 5 ayında güç kaynağı projelerine yapılan yatırımlar yıllık bazda yüzde 0,4, nakil hatlarına yapılan yatırımlar ise yüzde 19,8 arttı.
Yılın ilk 5 ayında güç kaynağı projelerine yapılan yatırımlar yıllık bazda yüzde 0,4, nakil hatlarına yapılan yatırımlar ise yüzde 19,8 arttı.

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinin yılın ilk 5 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 18,8 arttığı bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre kurulu kapasite, Ocak-Mayıs 2025 döneminde 3,61 milyar kilovata ulaştı.

Bu dönemde hidroelektrik üretim kapasitesi yüzde 3, termik enerjiden elektrik üretim kapasitesi yüzde 4 ve nükleer enerjiden elektrik üretim kapasitesi yüzde 4,7 arttı.

Yenilenebilir kaynaklardan, güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 56,9, rüzgar enerjisinden ise yüzde 23,1 artış kaydetti.

Yılın ilk 5 ayında güç kaynağı projelerine yapılan yatırımlar yıllık bazda yüzde 0,4, nakil hatlarına yapılan yatırımlar ise yüzde 19,8 arttı.



#Çin
#elektrik üretimi
#kurulu kapasite
#yenilenebilir enerji
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