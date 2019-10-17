Ekonomi En büyük beyaz eşya mağazası Bodrumda açıldı
İŞ DÜNYASI

En büyük beyaz eşya mağazası Bodrum’da açıldı

Gayrimenkul ve turizm sektörünün önde gelen markalarından Çağdaş Holding, perakende ve teknoloji sektöründe de büyümesini sürdürüyor. Önceki gün Türkiye’nin en büyük deneyim alanlı Profilo Mağazası’nı da Bodrum’a kazandıran Çağdaş Holding’in İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Mağazacılık anlayışında fark oluşturacak adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Profilo Bodrum’un açılışına Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar’ın yanı sıra Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Profilo Ev Aletleri Satış Direktörü Semir Kuseyri de katıldı.​
Profilo Bodrum’un açılışına Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar’ın yanı sıra Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Profilo Ev Aletleri Satış Direktörü Semir Kuseyri de katıldı.​

Bodrum’daki lüks konut ve turizm yatırımları ile dikkat çeken Çağdaş Holding, bünyesindeki beyaz eşya mağazalarına bir yenisini daha ekledi.

Çağdaş Holding’in yatırımları ile Türkiye’nin en büyük Profilo mağazası Bodrum’da geniş katılımla açıldı.

Çok sayıda davetlinin eşlik ettiği açılışa ev sahipliği yapan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, günümüzde tüketicilerin deneyimlemeye yönelik beklentileri üzerine tüm sektörlerde “daha fazla deneyim” trendinin öne çıktığına dikkat çekerek, Türkiye’nin ilk ve en büyük deneyim alanlı Bodrum deneyim mağazamız da bu beklentiler dikkate alınarak tasarlandı. Gayrimenkul ve turizm sektöründe olduğu gibi perakende ve teknoloji sektöründe de yenilikleri takip etmeye ve büyümeye devam edeceğiz." dedi.

  • Açılışta Profilo ankastre fırının aynı anda 3 çeşit yemek pişirmesi deneyimlenirken, klima deneyimleme odası ve ufak ev aletleri kullanım özellikleri de anlatıldı. Açılışa özel fırsatlarında yer aldığı mağaza Atatürk Bulvarı No: 212 Koçtaş Yanı Konacık'ta yer alıyor.

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