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Ekonomi Eskişehirli girişimdi iki inekle başladı, kendi işini kurdu Şimdi talebe yetişemiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eskişehirli girişimdi iki inekle başladı, kendi işini kurdu: Şimdi talebe yetişemiyor

Eskişehir'de yaşayan Selda Karaduman, tıbbi sekreter olarak görev yaparken işini bırakıp yerleştiği Sivrihisar ilçesinde iki inekle başladığı süt ve süt ürünleri satışında taleplere yetişmekte güçlük çekiyor. Süte olan talep artınca inek sayısını çoğalttığını belirten Karaduman, "Büyükbaş hayvan sayımızı 6'yı çıkarttık. Nasip olursa daha da artırmayı düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Karaduman, kadınlara kendi ayakları üstünde durmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.
Karaduman, kadınlara kendi ayakları üstünde durmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Eskişehir'de yaşayan Selda Karaduman, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yaparken işini bırakıp 2012'de eşi ve iki çocuğu ileyerleştiği Sivrihisar ilçesinde iki inek satın alarak başladığı süt ve süt ürünleri satışında taleplere yetişmek için büyükbaş hayvan sayısını artırdı. 33 yaşındaki Karaduman, ailesiyle tükettikleri sütün kendilerine fazla gelmesiyle satışa başladı. Elde ettiği gelirle inek sayısını 6'ya çıkartan genç kadın, süt ürünleri de yapmaya başladı.

Siparişleri evlere ulaştırıyor

Sivrihisar Belediyesinin "Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme Projesi" sayesinde ilçede süt evi açan Karaduman, vatandaşların süt, yoğurt, tereyağı, kaymak, süt reçeli, yumurta gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. 6 inek, 125 tavuk sahibi Karaduman, talepleri karşılamak için "gece gündüz" demeden siparişleri evlere de ulaştırıyor.

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"Süt paralarıyla inek satın alıyorum"

Karaduman, ilçeye geldiklerinde ahırı ve samanlığı olan bir ev satın aldıklarını ifade ederek, şunları belirtti: "İlçede büyükbaş hayvancılık yapan tek kadınım. Daha önce hayvancılıkla ilgili bilgiye sahip değildim. Zamanla öğrendim. Elimde daha önce çok süt kaldı. Peynir ya da tereyağ yapmayı bilmiyordum. Birkaç kez peynir denemesinde bulundum. Olmadı, atmak zorunda kaldım. Yavaş yavaş öğrendim. Bu kez de yetiştirememeye başladım. Süt paralarıyla inek satın alıyorum. 'Sabah akşam' demeden süt dağıtımı yapıyorum. Sipariş üzerine evlere de süt götürüyorum."

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  • Karaduman, daha önce ineklerinin olacağı ve onları sağıp sütlerini satacağının aklının ucundan bile geçmediğini belirterek, "Yakınlarım bu işlerle uğraştığımı görünce çok şaşırıyor. Gönül isteyince her şey oluyor." dedi.

"Kadınların ayakları üzerinde durması gerekiyor"

Sivrihisar Belediyesinin teşvikiyle ilçede süt evi açtığını anlatan Karaduman, şunları kaydetti: "Bana iş yerimi açmamda destek olan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ediyorum. Aklımdan hiçbir zaman girişimci olmak geçmiyordu. İşlerimiz çok iyi. Burada süt, peynir, yoğurt, tereyağ, ağız, kaymak, yumurta gibi ürünler satıyorum. Kadınların ayakları üzerinde durması gerekiyor. Çalışmalarını istiyorum. Çocuklarının geleceği için hayatta çaba sarfetmeliler." Karaduman, ineklerinin bakımı, yemlemesi gibi konularda eşinin kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.

Hayalini gökte ararken yerde buldu: Pilotluğu bırakıp kendi işinin patronu oldu
FOTOĞRAF 20
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Baskil ilçesinde yaşayan bir çocuk babası Metin Yeli, 43 yıl boyunca pilotluk yaparak dünyanın neredeyse her tarafını gezdi. Ardından kendi işini kurmak isteyen Yeli, uzun bir süre plan ve araştırma yaptıktan sonra yaklaşık 100 bin dekar alanda 1 milyona yakın kayısı ağacı bulunan ilçesine Kayısı Entegre Tesisini kurmaya karar verdi.
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Devletten aldığı yüzde 65 hibe ile 2 milyon 200 bin TL’lik yatırım yapan Yeli, bin 500 metrekare büyüklüğünde tesisi kurdu. Kendi işinin patronu olan ve 10 kişiye de istihdam sağlayan Yeli, bu yıl yaklaşık 500 ton kayısı işlemeyi hedeflerken,tedarikçi firmalar vasıtasıyla dünyaya da ihracat yapmayı planlıyor.
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2017 yılında mesleğini bıraktığını ve fabrika kurduğunu belirten Metin Yeli, “Mesleğimde gelebilecek her bir noktaya geldim. Bundan sonrası benim için pek bir artı değer teşkil etmediği için bu sektörde benim burada olmam gerekiyordu. Bundan dolayı da mesleğimi bıraktım. Pilotluk mesleği benim için yeterli dedim.
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. Fabrika üretim dalı çok sevdiğim bir hobimdir. İnsanoğlu sevdiği bir iş dalından sonra yapamadığı veya içinde kalmış olduğu özellikleri de yakalayabiliyor. Bende bunlardan birisiyim. Bir ümidim, umudum ve hayallerim vardı. Bu geçmişten bu zamana kadar vardı. Bunu yakalayınca fırsat da doğunca neticede işletmenin başına geçtim.
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Sırf bu iş için mesleğimi bıraktım. Şuan 62 yaşındayım. 43 yıllık kaptanım. Dünyanın her tarafına ve bölgesine uçtum. Uçmadığım çok az bölge vardır. Meslek bizi her tarafa götürdü. Belli bir tecrübeye sahibiz.
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Bu tecrübeleri de burada bir ekiple üretim dalında farklı bir yere çekebilmektir. Dolayısıyla bunun mücadelesini veriyoruz. Başarılı olmaya çalışacağız. Bu sektör de çok zor. Her gün bir şey öğreniyoruz zaten öğrenmenin bir yaşı yoktur” dedi.
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Baskil’in fazla gelişmediğini aktaran Yeli, “Çocukluğunun geçtiği dönemlerle bu dönem arasında çok bir fark yok. Bu beni hep üzmüştür. Bu üzüntü bir de fırsat doğurunca o fırsatlar acaba olabilir mi düşüncesiyle başladık.
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Oğlum ve amcamın oğlu ile düşündükten sonra bir adım attık. Bu adımında zor olduğunu biliyorduk, fakat neticede başardık. Bundan sonra temel kuruldu, her şey var. Geriye Pazar dünyasını aramak kaldı. Bu pazar dünyasını aramakta yeni olduğumuz için amacımız sadece Elazığ’a hizmet etmek değil dünyaya hizmet etmek.
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Adımlar tek tek gelir. Hiçbir zaman insanoğlu bir anda koşamaz. Bu tecrübe için de illa fabrikasyon tecrübesinin olması gerekmez. Hayat tecrübesi de size çok şey verir. Ben bu tecrübeden yola çıktım” diye konuştu.
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2018 yılında buranın bittiğini ve bu sene 2’nci üretimde olduklarını dile getiren Yeli, “Şuan da üretim ve paketleme aşamalarında hizmet vermekteyiz. Burayı TKDK işbirliği içerisinde geçmişte plan ve projelerimizi vererek değerlendirdik. Şuanda üretime geçtik.
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Küçük çapta da olsa ihracat yapmaya başladık. İnşallah ileri dönük beğeniler alarak kendi kalitemizi daha üstlere çıkararak ileride dünyaya ihracat yaparız. Bu konuda gereken çalışmaları ve adımları başlattık. Çok küçük çapta dünyaya bir ihracatımız oldu.
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Yakında ikinci bir ihracatımız olacak. Ürünlerimiz şuan da İstanbul’da. Temaslarımız var. Ama zaman gerektirecek. Biz de çok yeni bir işletme olduğumuz için dolayısıyla eksikliklerimiz olacaktır. Bunları da değerlendirerek kendimizi geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.
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Hayalini gökte ararken yerde buldu: Pilotluğu bırakıp kendi işinin patronu oldu
Devlet desteğiyle hayallerine kavuşan vatandaşlara bir yenisi daha eklendi. Elazığ'da 62 yaşındaki Metin Yeli, 3 yıl önce 43 yıllık pilotluk kariyerinden istifa edip devletten aldığı destek ile Kayısı Entegre Tesisi kurarak hayalini gerçekleştirdi.


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