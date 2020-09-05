Bankacılığı bırakıp salep işine girdi: Şimdi kilosunu 500 liradan satıyor

Kastamonu’ya eşinin görevi nedeniyle atandıklarını ve atandıklarında da bahçeli bir ev satın aldıklarını söyleyen Girişimci Derya Malçık, “Bahçeli evimizde kendi mobilyalarımızı ahşaptan yapmaya başladık. Bahçemizde bizler bu işi hobi olarak yapmaktaydık. Kendi evimi döşerken ‘neden ben bu işi yapmayayım, neden ben bu piyasaya girmeyeyim’ diye düşünmeye başladım. İlk etapta herkes bu işe çok karşı çıktı. Bir bayan olarak erkeklerle çalışıyorum, erkeklerin yaptığı bir işi yapacaktım. Özellikle en başta ailem olmak üzere annem, babam ve tüm çevrem bu işi hem başaramayacağımı düşünüyorlardı hem de bir erkek işi olduğunu düşünüyorlardı. Hiç kimse arkamda durmadı. Tek eşim benim arkamda durdu. Bir bayan olarak aslında ben bir risk aldım. Birçok erkekle çalışıp, onları motive edip ve bu işletmenin devamını sağlamak benim için zordu. Ama tabii ki bende bir bayanın yapamayacağı iş yoktur diye düşündüm. Kendi kararımı verdim. Bu işe başladım” dedi.