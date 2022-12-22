Ekonomi Etsturda Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin NET SIFIR Emisyon Planı için ilk adım atıldı
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Etstur’da Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin NET SIFIR Emisyon Planı için ilk adım atıldı

Türkiye’nin önde gelen turizm firmalarından Etstur, Genel Müdürlük ve merkez satış ofislerinde karbon ayak izini dengelemeyi başardı. Türk turizm sektöründe bir öncülüğe imza atarak geçtiğimiz 2 yıl boyunca operasyonlarından kaynaklanan karbon ayak izini nötrledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Etstur’da Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin NET SIFIR Emisyon Planı için ilk adım atıldı
etstur

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Kasım 2021’de yayımladığı net sıfır yol haritasıyla küresel seyahat ve turizm endüstrisinde karbon emisyonlarını 2050’ye kadar sıfırlamak için eylem planı oluşturmuştu. Bu plan ve yol haritası çerçevesinde çalışmalara başlayan Etstur, Genel Müdürlük ve merkez satış ofislerinde geçtiğimiz 2 yılda oluşan karbon ayak izini azaltmayı başardı. Etstur’un ofislerinde hayata geçirdiği atık yönetimi, geri dönüşüm uygulamaları, enerji tasarrufu, hibrit araç kullanımı gibi birçok konuda yürütülen çalışmalar ile karbon ayak izi azaltılırken, azaltım yapılamayan sera gazları da yenilenebilir enerji ve karbon sertifikaları karşılığında nötr hale getirildi.

Etstur’un gerçekleştirdiği karbon ayak izi azaltım ve yenilenebilir enerjiye geçiş çalışmaları, dünyayı korumak adına attığı önemli bir adım olmasının yanı sıra Türk turizm sektörüne de öncülük etme amacı taşıyor. Kurum, karbon ayak izini dengeleme çalışmalarının yanında otellerle yaptığı ortak çalışmalarıyla da sürdürülebilir turizm için dönüşüm hareketini başlattı.

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