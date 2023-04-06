EYT'liye bayram müjdesi: En az 9 bin 500 lira hesaba yatacak

EYT’den emekli olacakların maaşlarının temmuz ya da eylüle sarkacağı, sürecin neden geciktiği soruları bir süredir tartışılıyor. Öncelikle SGK, yıllık ortalama 500 bin kişiyi emekli edecek iş kapasitesine sahip. Oysa 1.5 milyon EYT başvurusu var.





Hürriyet'te yer alan köşe yazısına göre; Her aday için şartlar tek tek inceleniyor. Martta işlemi biten nisanda maaş, bayramda ikramiye alacak.





EYT’den emekli olacakların maaşlarının temmuz ya da eylül ayına sarkacağı konusu bir süredir tartışılıyor.





İşin aslını anlatayım. Bu konuyu ilk olarak en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin de 2 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifinin; Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gündeme getirdi.





Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında Elitaş, EYT’lilerin bayram ikramiyesini hak etmeleriyle ilgili, “Kanun 3 Mart tarihinde yürürlüğe girdi.





Mart ayı içinde emekliliği hak edenler, varsayalım ki temmuzda maaşı hak ettiler, hem Ramazan Bayramı ikramiyesinden hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacaklar.





Nisan ayının 15’indeki müracaat sonrasında emekli olmayı hak ettilerse, aylık bağlanması ağustos, eylül ayında dahi olsa, bayram ikramiyelerini almayı hak ediyorlar” şeklinde açıklama yaptı.





Bu açıklama, kimi kesimlerde “Emekli maaşları ağustos, eylül aylarına sarkacak” şeklinde anlaşıldı.





Tarih belli oldu





Bu açıklamanın ardından doğan soru işaretlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şöyle açıklık getirdi. “Mart ayında müracaat edenlerin hepsi nisanda maaşlarını alacaklar.





Nisanın başında maaşlarını alamadılar, yetişmedi, hiçbir hak kaybı olmadan hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacaklar. Tahmin ediyorum mayısta bütün müracaat edenlerin maaşları mayıs içerisinde ödenmiş olacak” dedi.





Bakan’ın açıklamasından da anlaşılacağı üzere, EYT’den emekli olacakların aylıkları ağustos, eylül aylarına sarkmayacak.





Bayram ikramiyesi, temmuz zammı





Maaş ve bayram ikramiyesi konularını ise madde madde anlatayım.





Mart ayında başvurdunuz, emeklilik işlemleriniz tamamlandı, nisanda maaşınızı alabileceksiniz.





Eğer SSK’lıysanız (4/A), tahsis numarasının son rakamına göre nisan ayının 17’si ile 26’sı arasındaki tarihlerde maaşınız bankaya yatacak.





Eğer Bağ-Kur’luysanız, yine tahsis numarasının son rakamına göre 25’i ile 28’i arasında maaşınız yatacak. Nisan ayında alınan maaşın üzerine fark ödemesi de alınacak.





Hem Ramazan Bayramı’nda hem de Kurban Bayramı’nda 2’şer bin lira olan bayram ikramiyesi de hesaba yatacak.

Nisan ayında başvurduysanız ve emekliliği hak ettiyseniz maaşınızı mayıs ayında alacaksınız. Ancak nisan ayında başvuranlar Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayacak, Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek.





Mayıs ayında başvuranlar ise maaşlarını haziran ayında alacaklar. Aynı zamanda Kurban Bayramı ikramiyesini de alabilecekler.





Hesaplanan emekli aylığınız 7.500 liradan düşükse en düşük emekli aylığı olan 7.500 lira hesabınıza yatacak.





EYT’liler temmuz ayında emeklilere verilecek maaş zammından yararlanacak.





Diyelim ki, mart ayında EYT için başvurdunuz ancak maaşınız nisana yetişmedi. Hem bayramı ikramiyelerinden hem de alacağınız maaştan bir hak kaybınız olmayacak.





Maaşınız nisan ayına yetişmeyip de mayısta ödenirse toplu olarak maaşınızı alacaksınız, üzerine bir de bayram ikramiyesini alacaksınız.











