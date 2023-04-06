EYT'de ilk ödemeler başladı

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu 250 bin kişi emeklilik hakkı kazandı. Şimdiye kadar EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan’dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK’dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur’lular ise 25 Nisan’a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvurarak bu parayı alabilecek.
Emeklilerin maaş ve ikramiyesi 14-19 Nisan arasında ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan’da ödeneceğini bildirdi. SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Nisan olanlara 14 Nisan’da, ödeme günü 21, 22 ve 23 Nisan olanlara 15 Nisan’da, ödeme günü 24, 25 ve 26 Nisan olanlara 16 Nisan’da ödeme yapılacak. Bağ-Kur kapsamında olanlardan ödeme günü 25 ve 26 Nisan olanlara 17 Nisan’da, ödeme günü 27 ve 28 Nisan olanlara 18 Nisan’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 19 Nisan’da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.