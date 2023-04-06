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Ekonomi

EYT'de ilk ödemeler başladı

EYT kapsamında emekli olanlara ödemeler başladı. Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılıyor.

04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu 250 bin kişi emeklilik hakkı kazandı. Şimdiye kadar EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan’dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK’dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur’lular ise 25 Nisan’a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvurarak bu parayı alabilecek.

Emeklilerin maaş ve ikramiyesi 14-19 Nisan arasında ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan’da ödeneceğini bildirdi. SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Nisan olanlara 14 Nisan’da, ödeme günü 21, 22 ve 23 Nisan olanlara 15 Nisan’da, ödeme günü 24, 25 ve 26 Nisan olanlara 16 Nisan’da ödeme yapılacak. Bağ-Kur kapsamında olanlardan ödeme günü 25 ve 26 Nisan olanlara 17 Nisan’da, ödeme günü 27 ve 28 Nisan olanlara 18 Nisan’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 19 Nisan’da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.


Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu
Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu

EYT başvuruları devam ediyor. Nisanda ilk maaşlarını almak isteyenler için ay sonuna kadar emeklilik başvurularını yapmak durumunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu. Emekli ikramiyesi EYT’lileri de kapsıyor. EYT’liler ilk maaşlarını nisanda almaya başlayacak. Kim hangi tarihte emekli maaşı alacak, bu sorunun cevabı tahsis numarasına göre belli oluyor. Bu sebeple bizde tahsis numarasına emekli maaşı tarihlerini sizler için derledik. Peki SGK e Bağkur emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte normal ve EYT emekli maaşı tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek sorusunun cevabı.


#EYT
#SSK
#Bağ-Kur
#Emekli Sandığı
26 dakika önce
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