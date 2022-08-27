Ekonomi Fahiş fiyat kontrolünde yeni sistem devreye giriyor Dijital faturayla anlık fiyat takibi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fahiş fiyat kontrolünde yeni sistem devreye giriyor: Dijital faturayla anlık fiyat takibi

Meyve sebze halindeki fahiş fiyatlamalara karşı kullanılacak Hal Kayıt Sistemi'nde son aşamaya gelindi. Dijital faturalarla giriş-çıkış fiyat kıyaslaması yapılacak sistemde, fırsatçılar anlık olarak takip edilecek.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Fahiş fiyat kontrolünde yeni sistem devreye giriyor: Dijital faturayla anlık fiyat takibi
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Meyve sebzede kayıt dışılığın önlenmesi ve aradaki komisyoncuların kaldırılması için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Hal Kayıt Sistemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan e-fatura, e-sevk irsaliyesi ve e-müstahsil makbuzu sistemlerinin entegrasyonu çalışmasında son aşamaya gelindi. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından sistem tam kapasite faaliyete geçecek.

DOĞRU FİYATLARLA VATANDAŞA ULAŞACAK

  • Sistemin tam anlamda faaliyete geçmesi ile birlikte Hal Kayıt Sistemine yapılan bildirimler ile fatura ve müstahsil makbuzlarındaki bilgilerin uyumlu olması zorunlu hale gelecek. Fırsatçılar anlık olarak denetimlere takılacak ve gerekli yaptırımlar uygulanacak. Bu sayede e-fatura sayesinde her ürün için yapılan ayrı çalışmalar sayesinde meyve sebzeler doğru fiyatla hane halkına ulaşacak.

ÜRETİCİDEN PAZARA ZİNCİRLEME DENETİM

Hal Kayıt Sistemi uygulaması ile tarladan çıkış fiyatına kadar her şey gözlemlenebiliyor. Sisteme entegre edilecek yeni uygulamalar sayesinde tarladan 3 liraya çıkan ürünün rafa indiğinde fahiş fiyatlara satılmasının önüne set çekilecek. Üreticiden pazarcıya, komisyoncudan tüccara kadar her noktada gıdaların fiyatlarında kontroller sağlanacak. Elde edilen veriler ile taşıma maliyetleri, kazanç miktarları ve işçi maliyetleri de hesaba katılarak fiyatlandırmalar en doğru şekilde yapılacak. Ayrıca sistemin sürekli olarak güncellenmesi ile yeni ürünler ve mevsim dışı ürünler de fiyatlandırılacak.

ŞİŞİRİLMİŞ FİYATLARA ANINDA CEZA KESİLECEK

  • Hal Kayıt Sisteminin mobil uygulaması ile birlikte marketlerden alınan ürünlerin geçmişi nereden geldiği, hangi fiyata tarladan çıktığı kontrol edilebiliyor. Fiyatlandırmalarda vatandaşların bir anormallik gözlemlemesi durumunda hem uygulama üzerinden hem de 444 0 425 HKS çağrı merkezi üzerinden geri bildirimde bulunarak fiyatları incelenmesi için çalışmalar başlayacak. Vatandaşın yetkililere ulaştırdığı bilgiler ile sistemde bulunan fiyatlar ve raflardaki fiyatlar karşılaştırılacak. Bu sayede ekstra ücret ekleyerek satış yapan firmalara soruşturma başlatılacak.

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