Ekonomi Fed başkanından faiz açıklaması Mart sayında artırım planlıyoruz
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed başkanından faiz açıklaması: Mart sayında artırım planlıyoruz

Fed Başkanı Jerome Powell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yaptığını belirterek, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Fed başkanından faiz açıklaması: Mart sayında artırım planlıyoruz
​Fed Başkanı Jerome Powell

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisindeki sunumunda ilk faiz artırımının mart ayında olacağını net olarak açıkladı. Powell konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturuyor. Fed durumu yakından izliyor.Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik bozulmaları, daha büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek.

"ABD istihdam piyasası aşırı sıkı"

Fed bu yıl boyunca, tedarik sorunları gevşerse ve talep ılımlaşırsa enflasyonun düşmesini beklemeye devam ediyor. Fed, daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli. ABD istihdam piyasası aşırı sıkı."

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Bu yıl 4 faiz artırımı bekleniyor

Piyasalar, Fed'in mart ayında 25 baz puan faiz artırımı yapacağını ve bu yıl 4'ten fazla faiz artırımı olmayabileceğini değerlendirirken, Bank of America ve Goldman Sachs'ın hızlı faiz artırımı beklentileri değişmedi.

BofA ve Goldman Sachs, Fed'in bu yılın sonuna kadar faizi yüzde 0,25'ten yüzde 2 civarına yükselmesini bekliyorlar.

Goldman Sachs stratejisti Praveen Korapathy yaptığı açıklamada, "Para politikasının normalleşmesi için sebepler henüz değişmedi" dedi.

JPMorgan ise Fed faiz oranının 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

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