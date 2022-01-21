FED’in faiz politikası Türkiye’yi etkilemez: 8 trilyonluk finansal varlığımız var ​

Ahmet Kerem YILDIZ / Ekonomist

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB), 31 Aralık 2021 yılsonu finansal piyasa özet verilerine göre; Türkiye’deki finansal varlıkların toplamı 8 trilyon TL seviyelerine çıktı.

Finansal varlık dağılımı şöyle:

Hisse senedi varlıkları

873 milyar TL

Tahvil bono varlıkları toplamı 2,280 trilyon TL

Mevduat toplamı

4,787 trilyon TL

Yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 artarak (2 trilyon lira) 7,3 trilyon lira oldu.

Dağılımı:

Hisse senedi varlıkları yüzde 525 milyar lira

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Tahvil bono toplamı

2,233 trilyon lira

Döviz mevduatları

2,728 trilyon lira,

TL mevduatları

1,8 trilyon lira.

Yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artarak 653,3 milyar lira oldu.

Dağılımı:

Hisse senedi varlıkları yüzde 347,7 milyar lira

Döviz mevduatları

258 milyar lira,

Tahvil bono toplamı

47 milyar TL

YABANCI YATIRIMCI PAYI YÜZDE 8

Türkiye ekonomisine baktığımızda 2021 yılsonu finansal varlıklarımızın içinde yabancı yatırımcının payı %8’ler civarında. Yabancı yatırımcının Türkiye’deki 45 milyar dolarlık varlıklarının yarısı özellikle komşu ülke vatandaşlarının güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye getirdikleri döviz mevduatlarından oluşmaktadır. Türkiye’den çıkma ihtimali bulunan sıcak para tutarı 20-25 milyar dolar civarındadır. Bu paralar da şu anda borsada ve borsadaki getiri de yüksek olduğu için bu paraların Türkiye’den çıkma ihtimali oldukça düşüktür.

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2022’DE BÜYÜKLÜK 10 TRİLYON DOLAR OLACAK

Türkiye ekonomisinde önemli bir değişim gerçekleşiyor. Bu değişimin temel prensibi ülke içindeki kaynakları etkin ve doğru kullanarak sağlıklı; kalıcı ve sürdürülebilir büyüme yakalamaktır. Burada kritik konu ülke içindeki kaynakların etkin ve doğru kullanımı.

Türkiye ekonomisi 2022 yılında yaklaşık 10 trilyon liralık bir büyüklüğe ulaşacaktır.

FOTOĞRAF 13 Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci bir dönem için Fed Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.<br><br>Powell, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti. GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA<br><br>Bu açıklamalar sürpriz olmadığı için piyasalarda önemli bir etkisi olmadı. Bugün gözler açıklanacak ABD enflasyon verisinde olacak. ALTIN YATIRIMCISI FED'İ BEKLİYOR<br><br>Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin konuşması sonrasında yükselerek son bir haftanın zirvesine tırmandıktan sonra geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve DolarTL ’deki yüksek seyirle 800 TL’nin üzerinde bulunuyor. Altın yatırımcıları, Powell’ın açıklamaları sonrasında bugün saat 16:30’da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Ülkede enflasyon Kasım’da yıllık yüzde 6,8 olarak gerçekleşirken, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Aralık ayında enflasyonun yüzde 7,1’e ulaşacağı yönünde oldu.<br> Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin en hızlı şekilde geliştiğini ve işgücü piyasasının “inanılmaz bir şekilde” iyileştiğini söyledi.<br><br>Faiz artırımı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır” diyen Powell, düşük enflasyon çağında para politikası çerçevesini güncellediklerini ve enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olarak geliştiğini açıkladı. Fed’in para politikasını sıkılaştıracağına yönelik şahin mesajları sonrasında altının kayıp yaşamaması, parasal sıkılaşmanın ve faiz artırımlarının çoktan fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyor.<br> “Küresel tahvil faizleri salgın döneminin en yüksek seviyesinde bulunmasına rağmen altın çok da kötü performans göstermiyor” diyen Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, Fed’in bilançosunu küçültmesinin getirisi eğrisini düzleştireceğini ve bunun da altını destekleyeceğini söyledi.<br><br> Ons altın fiyatı<br><br>Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, salı günü Powell’ın açıklamaları sonrasında yeniden yükselişe geçerek 1.823 dolara kadar tırmandı. Sonrasında hafif bir gerileme kaydeden değerli metal, çarşamba günü sabah saatlerinde 1.818 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın fiyatı ne kadar?<br><br>Gram altın, geçen haftanın başında 816 TL’ye kadar tırmandıktan sonra dolarTL’deki düşüşle 750 TL civarına kadar gerilemişti. Geçen haftanın ortasında 800 TL sınırına çıpa atan gram altın, yeni haftaya da bu seviyelere yakın bir seyirle 796 TL civarında başladıktan sonra çarşamba günü sabah saatlerinde 804 TL seviyesinde bulunuyor. ABD enflasyon yükselirse altın ne olur?<br><br>Altının kaderi ABD enflasyonuna bağlı durumda. Eğer fiyatlar veri sonrasında 1.840 doların altına inerse uzun dönemli ralliyle ilgili endişeler oluşabilir. 1.920 dolar seviyesi geçildiğinde ise yeni hedef 1.960-1.965 dolar civarı olacaktır. Dolar kuru ve altın fiyatlarının seyri açısından bugün oldukça önemli bir gün. Amerika'da enflasyonun yükselmesi durumunda FED faiz artırımı kararının erken çıkması ve varlık alımlarının sonlandırılması bekleniyor. Bu da gelişmekte olan ülkelere giden fazla paranın kesilmesi, TL'nin de içinde olduğu gelişmekte olan para birimlerinin değer kaybetmesi, altın fiyatlarının düşmesi anlamına geliyor.<br><br> Altın ve dolar için beklenen gün geldi: Rakamlar yeniden şekillenecek Dolar yeni güne hafif düşüşle yüzde 13.75 liradan başladı. Altın yatırımcıları, değerli metalin fiyatlarının nasıl şekilleneceğini anlamak için bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. ABD enflasyon verilerinin belli olmasına saatler kaldı. Pek çok finansal göstergeyi etkileyecek olan ABD enflasyon verisi, Türkiye'deki yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor. ABD enflasyon ocak 2022 ne zaman açıklanacak? ABD'de enflasyon artarsa dolar ne olur? ABD enflasyon yükselirse altın ne olur? Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

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VARLIKLARIMIZ İHTİYACIMIZI KARŞILAR

7,3 trilyon liralık finansal varlıklarımız ve yastık altındaki 200 milyar dolarlık altın ve döviz ülkemizin ihtiyacını karşılayacak seviyededir. Tek sorunumuz ihtiyacı olmadığı halde bireysel yatırımcımızın psikolojik nedenlerden etkilenip döviz satın almasıdır. Bireysel yatırımcıdan gelen aşırı döviz talepleri döviz kurunun yükselmesine ve dolayısıyla enflasyona neden olmaktadır. Kur korumalı TL hesaplar, bireysel yatırımcının endişelerini gidermektedir. 2022 yılında ihracat ve turizm sektöründeki olumlu gelişmelerin sonucu olarak Türkiye ekonomisi cari fazla verecek ve dövize olan talep azalacaktır.

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SICAK PARAYA GEREK YOK

Bugün yapmamız gereken en önemli iş yastık altındaki yaklaşık 200 milyar dolar değerindeki altın ve dövizin ekonomiye kazandırılması olmalıdır. Yurtdışından gelen 20-25 milyar dolarlık sıcak paraya bel bağlamak yerine kaynaklarımıza yönelmeliyiz. Türkiye ekonomi modeli, dışardan borçlanma yerine kendi kaynaklarımızı etkin kullanarak büyümeyi hedeflemektedir. FED’in faiz arttırmasının bu yüzden bize etkisi çok az olacaktır.