Ekonomi Fed faiz kararını açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, enflasyonun koronavirüs salgını ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiğini vurgulayıp, 'enflasyonda artışın geçici olduğu' ifadesinden vazgeçti.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası ​Fed faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 0,00-0,25 olarak bıraktı. Uzmanlar, çeyrek puanlık bir artış bekliyordu.

Açıklanan karar 11 üyenin tamamının onayıyla alınırken, aylık ABD Hazine kağıdı alımı 20 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımı ise 10 milyar dolara indirildi.

"ENFLASYONDAKİ ARTIŞ GEÇİCİ" İFADEDESİNDEN VAZGEÇİLDİ

Enflasyonun koronavirüs salgını ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiğini vurgulayıp 'enflasyonda artışın geçici olduğu' ifadesinden vazgeçen Fed, "Toparlanma patikası koronavirüsteki duruma bağlı" açıklamasını yaptı.

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