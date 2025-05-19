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Fransız hükümeti Nestle'deki skandalı gizlemiş: İnsanlara bakterili su içirmişler

Fransız hükümeti Nestle'deki skandalı gizlemiş: İnsanlara bakterili su içirmişler

19:3719/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
AA
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Fransa'da "şişe suları skandalında" hükümet, Nestle Grubu'nun talebi üzerine rapor değiştirdi.
Fransa'da "şişe suları skandalında" hükümet, Nestle Grubu'nun talebi üzerine rapor değiştirdi.

Fransız Senato Komisyonu, 'şişe suları skandalı' ile ilgili bir soruşturma yürüttü ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Soruşturma sonucunda, Nestle Grubu'nun talebi üzerine, Fransız hükümetine bağlı bazı bakanlıklar, bir vali ve Oksitanya Bölgesi Sağlık Ajansı Müdürü Didier Jaffre, Nestle’nin işlettiği su kuyularıyla ilgili 'olumsuz sağlık raporunu' değiştirdi. Bu sularda bulunan bakteri, herbisit ve yasaklanmış pestisit kalıntılarının gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız Senato Komisyonu'nun "şişe suları skandalına" ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Soruşturma, farklı Fransız bakanlıkları, bir vali ve Oksitanya Bölgesi Sağlık Ajansı Müdürü Didier Jaffre'ın, Nestle Grubu'nun talebi üzerine, söz konusu firmanın işlettiği su kuyularının sağlık kalitesiyle ilgili raporu değiştirdiğini ortaya koydu.

İnsanlara bakterili su içirmişler

Senato Komisyonu'nun şişe suları skandalına ilişkin raporunda, resmi makamların bu değişikliklerle, bu sularda bulunan bakteri, herbisit ve bazen yıllardır yasaklanmış pestisit kalıntılarını gizlemeye çalıştığı ifade edildi.

Raporda, Nestle Grubu'nun Paris hükümetinden, satışa sunduğu şişe sularında yasaklı arıtma sistemlerini kullanmaya devam etmek için izin aldığı belirtilirken Fransa Cumhurbaşkanlığının, en azından 2022'den bu yana bu grubun şişe sularıyla ilgili hile yaptığını ve bunun diğer maden suyu üreticileriyle haksız rekabete yol açtığını bildiği kaydedildi.

Skandalı kamuoyuna duyuran Fransız Senatör Alexandre Ouizille

"Şişe suları skandalı"

Le Monde gazetesi ve Radyo Fransa (Radio France), Ocak 2024'te yayımladıkları haberde, dönemin Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher'nin, Nestle Grubu'nun satışa sunduğu şişe sularda yasaklı arıtma sistemlerine başvurmasına izin verdiğini ortaya koymuştu.

Senato, 20 Kasım 2024'te "şişe suları skandalı" olarak da bilinen olayla ilgili komisyon soruşturması başlatmıştı.

Komisyon, eski Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler'i, bu skandalla ilgili düzenlenecek oturumda konuşmaya çağırmıştı.

Markalarının 'güvenilir' olduğunu öne süren Nestle CEO'su Laurent Freixe, kameralar karşısında markanın suyunu içmişti.

Şişe suları skandalına ilişkin Senato Soruşturma Komisyonu Başkanı Laurent Burgoa, Kohler'e gönderilen davet metninde, "Nestle Grubu'nun birçok kez Fransa Cumhurbaşkanlığı ile temasa geçtiğini" belirtmişti.

Burgoa, Kohler'in bu dosyanın bir kısmını takip ettiğini ve Nestle Grubu'nun Fransa Cumhurbaşkanlığı ile iletişiminde kolaylık sağladığını ileri sürmüştü.

Kohler, kuvvetler ayrılığı ilkesini gerekçe göstererek Senato'nun skandalla ilgili soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmemişti.



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