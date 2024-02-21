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Ekonomi

Rekabet Kurulu'dan Nestle Türkiye'ye 347 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'ye 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesine karar verdi. Kurul, yapılan incelemeler sonucunda Nestle'nin rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.

10:38 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:38 - 21/02/2024 Çarşamba
AA
Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Kurul'un, şirketin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.


Dosyayı müzakere eden Kurul, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin ilgili kanunu ihlal ettiğine ve teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verdi.


Kurul, teşebbüse 346 milyon 911 bin 505 lira idari para cezası verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.




#Nestle Türkiye
#iş dünyası
#Rekabet Kurulu
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