Vicdanları yok: Nestlé'nin yoksul ülkelerde satılan bebek gıdalarına şeker eklediği ortaya çıktı

İsviçreli bir araştırma kuruluşu olan Public Eye’dan kampanyacılar, şirketin Asya, Afrika ve Latin Amerika’da satılan bebek maması ürünlerinden örnekleri test için Belçika’daki bir laboratuvara gönderdi.





The Guardian’da yer alan habere göre sonuçlar, bir yaş ve üzeri bebekler için tasarlanmış bir devam sütü formülü markası olan ‘Nido’ ve altı ay ile iki yaş arasındaki çocuklara yönelik bir tahıl gevreği olan ‘Cerelac’ örneklerinde sakkaroz veya bal şeklinde ilave şeker bulunduğunu ortaya çıkardı.





Avrupa'da yok





Nestlé’nin ana Avrupa pazarlarında küçük çocuklara yönelik formüllerde ilave şeker bulunmuyor. Daha büyük çocuklara yönelik bazı tahıllar ilave şeker içerirken, altı ay ile bir yaş arasındaki bebekleri hedefleyen ürünlerde hiç şeker bulunmuyor.





Public Eye’ın tarım ve beslenme uzmanı Laurent Gaberell, şunları dedi: “ Nestlé bu tehlikeli çifte standarda bir son vermeli ve dünyanın her yerinde üç yaşından küçük çocuklara yönelik tüm ürünlerinde şeker ilavesini durdurmalıdır.”





Kilolu çocuklar arttı





Obezite, düşük ve orta gelirli ülkelerde giderek artan bir sorun haline gelirken, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (DSÖ) Afrika’da beş yaşın altındaki aşırı kilolu çocukların sayısı 2000 yılından bu yana yaklaşık yüzde 23 oranında arttı. Küresel olarak 1 milyardan fazla insan obez.





DSÖ’nün Avrupa bölgesi için hazırladığı kılavuza göre üç yaşından küçük çocuklara yönelik hiçbir gıdada ilave şeker ya da tatlandırıcı maddeye izin verilmiyor.





DSÖ’de tıbbi görevli olan Dr. Nigel Rollins, bulguların ‘haklı gösterilemeyecek bir çifte standardı’ temsil ettiğini söyledi.







