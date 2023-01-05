Gıdada 6 enerjide 3,5 puan geriledi: Temel ürünlerde fiyat düşünce enflasyon artışı %1,18’de kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önceki gün açıkladığı aralık ayı enflasyonuna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 64,27’ye geriledi. Aralık ayında tüketici enflasyonundaki artışın yüzde 1,18 ile sınırlı kalmasının detayları netleşti. Merkez Bankası’nın Fiyat Gelişmeleri Raporu’na göre; enflasyondaki düşüşe en belirgin katkı baz etkisi nedeniyle 6,96 puanla temel mal grubundan geldi.

ENERJİ, GIDA VE İÇECEKTE DÜŞTÜ

Rapora göre, aralıkta yıllık enflasyon tüm alt gruplarda belirgin bir düşüş kaydederken, hizmet grubundaki gerileme görece sınırlı kaldı. Yıllık tüketici enflasyonuna katkı aralıkta bir önceki aya kıyasla temel malda 6,96 puan, gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,04 puan, enerjide 3,52 puan, hizmette 2,48 puan ve alkol-tütün-altında 1,12 puan azaldı.

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ULAŞTIRMA VE AKARYAKIT GERİLEDİ

Hizmet fiyatları aralıkta yüzde 1,85 yükseldi ve grup yıllık enflasyonu 5,23 puan gerileyerek yüzde 55,49’a indi. Bu dönemde yıllık enflasyon lokanta-otel, ulaştırma ve diğer hizmetlerde belirgin bir düşüş kaydederken, kira ve haberleşme alt gruplarında yükseldi. Yemek hizmetlerinin sürüklediği lokanta-otel grubunda fiyatlar aralıkta yüzde 2,61 arttı. Ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar yüzde 0,52 gerilerken, bu gelişmede akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkilerinin de izlendiği şehirlerarası otobüs ücretleri belirleyici oldu.

KİRA ARTIŞI YATAY SEYRETTİ

Diğer hizmetler alt grubunda fiyatlar; bakım-onarım, sağlık ve eğlence-kültür hizmetlerinin etkisinin hissedilmesi ile aylık bazda yüzde 1,65 yükseldi. Haberleşme hizmetleri aylık fiyat artışı yüzde 0,96 ile son aylara kıyasla yavaşlarken, bu grupta yıllık enflasyon yüzde 30,13 seviyesine çıktı. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, kira alt grubunda aylık artış bir önceki aya göre yatay seyretti.

Petroldeki düşüş olumlu yansıdı

Enerji fiyatları aralıkta yüzde 2,12 azalırken, grup yıllık enflasyonu 23,57 puan düşüşle yüzde 94,43'e geriledi. Bu gelişmede, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi takiben akaryakıt fiyatlarında gözlenen yüzde 10,45'lik düşüşün etkisi hissedildi. Bu dönemde şebeke suyu fiyatları yüzde 10,42 yükseldi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon aralıkta 24,68 puan azalarak yüzde 77,87'ye indi.

ÖTV matrah düzenlemesi oto fiyatlarını düşürdü

Bu gelişmelerle temel mal grubunda yıllık enflasyon daha güçlü baz etkisiyle 27,15 puan azalarak 2022 sonunda yüzde 48,96'ya geriledi. Yıllık enflasyon, dayanıklı mallarda daha belirgin olmak üzere, tüm alt gruplarda geriledi. Altın hariç dayanıklı mal fiyatları ise aralıkta yüzde 1,88 yükselirken, beyaz eşya ve mobilya kalemleri fiyat artışlarıyla öne çıktı. Otomobil yüzde 1,71 gerileyerek alt grup aylık fiyat artışını sınırladı. Böylece dayanıklı mal alt grubunda yıllık enflasyon 41,37 puan geriledi ve yüzde 48,13 oldu.

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