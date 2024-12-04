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Gıdada hile yapanlar tespit edilmeye devam ediliyor: Pul biberde boya, börek ve sucukta sakatat...

Gıdada hile yapanlar tespit edilmeye devam ediliyor: Pul biberde boya, börek ve sucukta sakatat...

16:414/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi yenilendi. Pul bibere boya, börek harcı ve sucuğa sakatat, Urfa kebaba kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi yenilendi. Pul bibere boya, börek harcı ve sucuğa sakatat, Urfa kebaba kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıksız ve taklit gıdalar listesinde güncelleme yaptı. Listeye giren tanınmış bir firmanın, baharat üretiminde gıdaya uygun olmayan boya kullanması dikkat çekti. Bu durum, insan sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı duyarlılığı yeniden gündeme getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi yenilendi. Listeye 10 ürün daha girdi ve sağlıksız ürün sayısı 168 oldu.


Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi ise 10 ürün artışı ile 781'e yükseldi.


Sağlıksız gıdalar bu kez İzmir, Kayseri, Kocaeli, Aydın, İstanbul, Adıyaman ve Antalya'dan çıktı.


Pul bibere boya karıştırmışlar


Bitkisel yağda, sumakta, pul biberde ve tatlı toz biberde gıdada kullanıma izin verilmeyen boya kullanıldı.



Çikolatada ilaç etken maddesi


Aromalı gazlı içecekte, macunda, fındıklı cezeryede ve çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.


Sızma yağa tohum yağı karıştırıldı. Tam yağlı taze peynirde manda yerine inek sütü tespit edildi. Tereyağında süt yağı dışında yağ bulundu.



Börek harcında ve sucukta sakatat


Kıymalı börek harcında ve dana sucukta sakatat (taşlık) tespit edildi.




#gıda
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#hile

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