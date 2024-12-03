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Aflatoksinli incir iddialarına İhracatçılar Birliği'nden yalanlama: Enerjiye dönüşüyor

Aflatoksinli incir iddialarına İhracatçılar Birliği'nden yalanlama: Enerjiye dönüşüyor

Semih Bozkuş
22:343/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
AA
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Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, aflatoksinli incirlerin iç pazarda satıldığı iddialarını yalanlayarak işin aslını açıkladı.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, aflatoksinli incirlerin iç pazarda satıldığı iddialarını yalanlayarak işin aslını açıkladı.

Son dönemde, Türkiye'nin ihraç ettiği incirlerde aflatoksin tespit edildiği ve geri gönderilerek yurt içi pazarda satışa sunulduğu iddiaları ortaya atıldı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, konuya ilişkin açıklamada bulunarak aflatoksin sorununa ilişkin mücadele sürecini anlattı. İhraç edilen 6 bin partiden beşinin geri geldiğini belirten Işık, bunun üzerinden suiistimal edildiğini söyledi. İhracattan geri dönen ürünlerin Türk Gıda Kodeksi mevzuatına uygunsa Türkiye'ye girebildiğini aktaran Işık, "Bu açıdan çeşitli mecralarda aflatoksinli kuru incirlerin ihracat pazarlarında tüketilmeyip ülkemiz pazarında satışa sunulduğuna yönelik tüm iddialar asılsız ve yanıltıcıdır." dedi. Öte yandan Işık, aflatoksinli incirlerin biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürüldüğüne de sözlerine ekledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık
, yurt dışından dönen aflatoksinli kuru incirlerin Türkiye'de satışa sunulduğu iddialarını yalanladı.

Türkiye, yüzde 24 payla dünya genelinde kuru incir üretiminde birinci sırada yer alıyor.

Dünyanın en büyük kuru incir ihracatçısı konumunda bulunan Türkiye'nin sahip olduğu bu değerli sektör son dönemlerde
aflatoksin
iddialarıyla hedef alınmaya başladı.
Çeşitli mecralarda, Türkiye'den
ihraç edilen kuru incir
lerde yüksek miktarda
aflatoksin
maddesi tespit edildiği ve bu incirlerin geri gönderilerek iç pazarda satışa sunulduğu iddia edildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık
iddiaları yalanladı.

Aflatoksin sorununa ilişkin mücadele sürecini anlatan Işık, ihraç edilen 6 bin partiden beşinin geri geldiğini belirten Işık, bunun üzerinden suiistimal edildiğini söyledi.

"Aflatoksin insan eliyle konulan bir zirai ilaç değil"

Aflatoksinin kuru incire insan eliyle konulan bir zirai ilaç ya da kalıntı olmadığını, iklim koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan saprofit mantarlardan kaynaklanan doğal bir sorun olduğunu kaydeden Işık, ihracattan geri dönen ürünlerin
Türk Gıda Kodeksi
mevzuatına uygunsa Türkiye'ye girebildiğini aktardı.

Aflatoksinli kuru incirlerin ihracat pazarlarında tüketilmeyip Türkiye pazarında satışa sunulduğuna yönelik tüm iddiaların asılsız ve yanıltıcı olduğunu kaydeden Işık, aflatoksinli incirlerin biyogaz tesisinde enerjiye dönüştürdüklerini de sözlerine ekledi.

"Aflatoksin varlığı binde 5 ila yüzde 1,5 arası oranlarda değişiyor"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Ege İhracatçı Birliklerinde basın toplantısı düzenledi.

Açıklamasında aflatoksin sorununa ilişkin mücadele sürecini anlatan Işık, üretim dönemindeki hava koşullarına bağlı olarak toplam üretim içindeki aflatoksin varlığının binde 5 ila yüzde 1,5 arası oranlarda değiştiğini dile getirerek, "
2024 üretim sezonunda görülen olumsuz hava koşullarından dolayı aflatoksin varlığında önemli bir artış meydana geldi. 2024 yılında aflatoksin ve okratoksin bulaşıklığı nedeniyle AB ülkelerine yapılan ihracatımızda alınan Hızlı Alarm Bildirimi sayısı 2023 yılına göre artış gösterdi.
" diye konuştu.

Kuru incirde aflatoksin oluşumunun önüne geçmek için üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, enstitüler, üniversiteler, borsalar ve tüccarlarla yoğun mücadele programı uyguladıklarını anlatan Işık, bu oluşumun önüne geçmek üzere üreticilere zirai mücadele, kurutma kereveti gibi malzemeleri ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

"AB kendi üreticilerinden istemediği standartları Türkiye'den istiyor"

Aflatoksinin kuru incirden ayıklanması için tüm işletmelerde karanlık odalarda UV lambaları ve lazer ayıklama makineleriyle fiziki kontrol yapıldığını, ürünlerden alınan numunelerin laboratuvarlarda analize tabi tutulduğunu anlatan Işık, Tarım ve Orman Bakanlığının da ihracat öncesi her partiden aldığı numuneleri analiz ettiğini, ihracatına izin verilen ürünlerin pazara sunulduğunu aktardı.

Bu süreçlerden geçen
kuru inciri
n bütün ve ambalajlı olarak ihraç edildiğini,
meyvenin kesik olarak tercih edilmemesi
nedeniyle parçalayıp içine bakamadıklarını dile getiren Işık, ürünün gittiği AB ülkelerinde incirin kesilerek içinde de
analiz
yapıldığını kaydetti.
İhraç edilen her ürünü keserek içine bakmalarının mümkün olmadığını dile getiren Işık, AB'nin kendi iç pazarındaki üreticilerinden istemediği standartları
Türkiye'den istediğini
savundu.

"Aflatoksinli incirler enerjiye dönüştürülüyor"

Birlik olarak her yıl ihracatçı firmalarda ayıklanan yaklaşık 600 ton aflatoksinli inciri alarak biyogaz tesisinde enerjiye dönüştürdüklerini, bu yıl iklim koşullarındaki olumsuzluk nedeniyle bu miktarı artırdıklarını kaydeden Işık, şöyle konuştu:
"Bu yıl iklim koşullarındaki olumsuzluk nedeniyle geçen yıl binde 7 olan aflatoksinli kuru incir alım oranını yüzde 1,5'a çıkardık. Hiç okratoksinli incir toplamıyorduk, bu yıl onu da toplayacağız. Okratoksin ve aflatoksinli incirlerin toplanma oranı yüzde 2,5'e ulaşıyor. Yıllık üretimimiz olan 70 bin ton içerisinde bu oran 1500 ton yapar. Bu maliyeti ihracatçılar olarak yükleniyoruz. Bunun örneği dünyada yok.
6 bin parti ihraç ediyorsunuz, 5 parti geri geliyor. Bunun üzerinden suiistimal ediliyor.
40 bin çiftçi ailesiyle çalışıyoruz, çiftçilerimize saygısızlık yapılıyor. İhracattan geri dönen ürünler
Türk Gıda Kodeksi
mevzuatına uygunsa ülkemize girebilmekte, ithalat prosedürüne tabi tutulmaktadır.

"Aflatoksinli incirlerin yurt içinde satışa sunulduğu iddiaları asılsız"

Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde analiz edilerek sonucu uygun olan partilerin yurda girişine izin verilmektedir. Bakanlık yetkilileri gözetiminde kuru incirler tekrar ayıklanmakta, tekrar numune alınarak analiz edilmekte, yasal limitlerin altında olan kuru incirler ülkemize girebilmektedir.
Bu açıdan çeşitli mecralarda aflatoksinli kuru incirlerin ihracat pazarlarında tüketilmeyip ülkemiz pazarında satışa sunulduğuna yönelik tüm iddialar asılsız ve yanıltıcıdır.
"

Kuru incir ihracatında döviz geliri yüzde 41 arttı

Işık, kuru incirde ihracat sezonu olan eylül-kasım döneminde bu sezon, geçen sezona göre dış satımı 86 milyon 431 bin dolardan 122 milyon 65 bin dolara çıkardıklarını, döviz gelirinin yüzde 41 arttığını da sözlerine ekledi.



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#Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı
#Mehmet Ali Işık

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