Aflatoksinli incir iddialarına İhracatçılar Birliği'nden yalanlama: Enerjiye dönüşüyor

"Bu yıl iklim koşullarındaki olumsuzluk nedeniyle geçen yıl binde 7 olan aflatoksinli kuru incir alım oranını yüzde 1,5'a çıkardık. Hiç okratoksinli incir toplamıyorduk, bu yıl onu da toplayacağız. Okratoksin ve aflatoksinli incirlerin toplanma oranı yüzde 2,5'e ulaşıyor. Yıllık üretimimiz olan 70 bin ton içerisinde bu oran 1500 ton yapar. Bu maliyeti ihracatçılar olarak yükleniyoruz. Bunun örneği dünyada yok.

6 bin parti ihraç ediyorsunuz, 5 parti geri geliyor. Bunun üzerinden suiistimal ediliyor.

40 bin çiftçi ailesiyle çalışıyoruz, çiftçilerimize saygısızlık yapılıyor. İhracattan geri dönen ürünler

Türk Gıda Kodeksi