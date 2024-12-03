Aflatoksinli incir iddialarına İhracatçılar Birliği'nden yalanlama: Enerjiye dönüşüyor

Türkiye, yüzde 24 payla dünya genelinde kuru incir üretiminde birinci sırada yer alıyor.
Aflatoksin sorununa ilişkin mücadele sürecini anlatan Işık, ihraç edilen 6 bin partiden beşinin geri geldiğini belirten Işık, bunun üzerinden suiistimal edildiğini söyledi.
Aflatoksinli kuru incirlerin ihracat pazarlarında tüketilmeyip Türkiye pazarında satışa sunulduğuna yönelik tüm iddiaların asılsız ve yanıltıcı olduğunu kaydeden Işık, aflatoksinli incirlerin biyogaz tesisinde enerjiye dönüştürdüklerini de sözlerine ekledi.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Ege İhracatçı Birliklerinde basın toplantısı düzenledi.
Kuru incirde aflatoksin oluşumunun önüne geçmek için üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, enstitüler, üniversiteler, borsalar ve tüccarlarla yoğun mücadele programı uyguladıklarını anlatan Işık, bu oluşumun önüne geçmek üzere üreticilere zirai mücadele, kurutma kereveti gibi malzemeleri ücretsiz dağıttıklarını söyledi.
Aflatoksinin kuru incirden ayıklanması için tüm işletmelerde karanlık odalarda UV lambaları ve lazer ayıklama makineleriyle fiziki kontrol yapıldığını, ürünlerden alınan numunelerin laboratuvarlarda analize tabi tutulduğunu anlatan Işık, Tarım ve Orman Bakanlığının da ihracat öncesi her partiden aldığı numuneleri analiz ettiğini, ihracatına izin verilen ürünlerin pazara sunulduğunu aktardı.
Işık, kuru incirde ihracat sezonu olan eylül-kasım döneminde bu sezon, geçen sezona göre dış satımı 86 milyon 431 bin dolardan 122 milyon 65 bin dolara çıkardıklarını, döviz gelirinin yüzde 41 arttığını da sözlerine ekledi.