Ekonomi Halkbanktan dava düşsün talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank'tan 'dava düşsün' talebi

ABD savcıları tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın avukatlarından biri, davanın düşürülmesi ve redd-i hakim talebinde bulunacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halkbank
Halkbank

Andrew Hruska isimli avukat, Manhattan'daki ABD Bölge Hakimi Richard Berman'a yazdığı mektupta, bankanın suçlamalarla ilgili mahkemeye katılma görüşünde olmadığını söyledi. Avukat, kendisinin iddianamenin reddine ilişkin bankayı sınırlı bir amaçla temsil etmesine izin verilmesini istedi.

Halkbank davasında Salı günü duruşma gerçekleşecek. Savcılar, Halkbank'ın duruşmaya katılmayı reddetmesi halinde ceza yoluna gidilebileceğini söylemişlerdi.

YAPTIRIMLARIN BİR PARÇASI

  • Soruşturmayı yürüten ABD'li savcı Geoffrey Berman makamının sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmadı. Hruska da açıklama talebine yanıt vermedi. Manhattan'daki federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim'de Halbank'ı ABD'nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı. Halkbank, iddianame ve yargı sürecini Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı askeri operasyon sebebiyle Türkiye'ye karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak nitelemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise iddiaları "yasadışı, çirkin" bir adım olarak nitelendirmişti.

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