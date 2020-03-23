Ekonomi İnşaatlardaki görüntülerin ardından GYODERden üyelerine tedbir alın çağrısı
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GYODER'den koronavirüse karşı tedbir alınması için çağrı

İnşaatlardaki görüntülerin ardından GYODER'den üyelerine 'tedbir alın' çağrısı

Koronavirüs salgının ardından çok sayıda şirket kendi çapında aldığı tedbirleri hayat geçirirken kimi inşaat şantiyelerinden gelen görüntüler virüse karşı gerekli tedbirlerin alınmadığını gözler önüne sermişti. Bu görüntüler üzerine; Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nden üyelerine çağrı geldi. GYODER'den yapılan açıklamada, faaliyetlerin devam ettiği tüm ofis ve şantiyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

GYODER'den yapılan açıklamada, salgına karşı kamunun aldığı önlemlerin yanı sıra kurumsal ve bireysel önlemlerin de ciddiyetle uygulanması gerektiği bildirildi.

Ofis ve şantiyelerde çalışmalarını sürdüren gayrimenkul firmalarının alacağı her tedbirin, virüsün yayılmasını engellemeye yönelik olacağı vurgulanan açıklamada, ofis çalışanların mümkünse bir süre evden çalışmalarının sağlanması, ofiste çalışılıyorsa çalışma ve masa mesafelerine dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Dezenfektan noktaları oluşturulmalı

Ortak kullanılan alanların, araç ve gereçlerin dezenfekte edilmesi, telefon, cep telefonu, bilgisayar, klavye ve kalemlerin dezenfektan veya alkolle temizlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu öneriler yer aldı:

"Dışarıdan sipariş edilen her türlü malzeme ve paketler dezenfekte edilerek içeri alınmalı. Çalışanlara, kendi sağlıklarının yanında çalışma arkadaşlarının sağlıklarını da korumakla sorumlu oldukları hatırlatılmalı. Çalışanların korku ve paniğe kapılmaması, motivasyonlarının yüksek tutulması adına alınan tedbirlerin büyük önem taşıdığı, kendilerine sık sık açıklanmalı. Hem ofis hem de şantiyelerde el temizliği için dezenfektan noktaları oluşturulmalı. Lavabolarda tek kullanımlık havlu bulundurulmalı. Şantiye ve ofiste çalışan personelin vücut ısısı sabah-akşam düzenli ölçülerek not edilmeli. Vücut sıcaklığının 38 derecenin üzerine çıkması halinde iş yeri hekimine bilgi verilmeli."

"Karantina odaları hazırlanmalı, hijyen en üst seviyede tutulmalı"

Açıklamada, şantiyede tek kişilik olmak üzere yeterli sayıda karantina odaları hazırlanması, semptomları hisseden çalışanların izolasyona katılması yönünde teşvik edilmesi, yemek saatlerinin, çalışanların en seyrek şekilde yemek yemeleri için yeniden düzenlenmesi gerektiği bildirildi.

Ekmek ve suyun tek kullanımlık gıda ambalajıyla sunulması, salgın süresi boyunca mutfak araç-gereçlerinde hijyen kurallarının en üst seviyede tutulması, tabldot tabağı, çatal, kaşık, bıçak ve bardağın tek kullanımlık hale getirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm koğuş, yemekhane, ofis ve şantiye tesislerinde uzun süreli koruma sağlayan ilaçlama ve temizlik yapılmalı. Şantiye alanında veya ofiste, dışarıdan gelecek kişilerle yapılacak toplantılar iptal edilmeli. Şantiye veya ofise dışarıdan girmesi gereken personel ve kişilerin öncelikle ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanmalı, yakın temastan kaçınılmalı. Çalışanlar hijyen gerekliliklerini yerine getirmek adına; başta yemek öncesi olmak üzere ellerini yıkamalı, dezenfekte etmeli. Diğer çalışanlarla el sıkışma gibi fiziksel temasları kesmeli. Şantiyelerde soyunma odaları belirli periyotlarla dezenfekte edilmeli.

Şantiyelerde temiz elbiseler ile iş kıyafetlerinin ayrı ayrı tutulacağı kilitli dolaplar bulunmalı. Sıhhi tesisat içeren odalar yeterince havalandırılmalı ve aydınlatılmalı, odalar temiz ve düzenli bir durumda tutulmalı. Şantiyede konaklayan çalışanlar mümkün olduğunca dışarıdan gelen kişilerle teması kesmeli. Çalışanlar, zorunlu olmadıkça şantiyeden dışarı çıkmamalı."

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