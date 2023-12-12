İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrailli şirketlere Avrupa'dan 308 milyar dolarlık destek

Belçika, Fransa, İrlanda, Hollanda, Norveç, İspanya, İngiltere'nin yanı sıra Filistin ve Orta Doğu'dan sivil toplum kuruluşlarının (STK) oluşturduğu, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrailli yerleşimcilerin şirketleri ile Avrupalı finans kuruluşları arasındaki ilişkiyi araştıran DBIO (Don't buy into occupation) girişimi, yeni bir rapor yayımladı.





Girişimin Belçikalı ortaklarından "CNCD 11.11.11" isimli STK tarafından yapılan açıklamada 776 Avrupalı ​​finans kuruluşunun işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren şirketleri Ocak 2020 ila Ağustos 2023 arasında 164,2 milyar dolarlık krediler ve 144,7 milyar dolar değerinde hisse senedi ve tahvil ile desteklediği belirtildi.





Açıklamada Avrupalı ​​finans kurumlarıyla mali ilişkileri tespit edilen, İsrail'in yasadışı yerleşim politikasında aktif olan 51 şirketin şunlar olduğu kaydedildi:





Airbnb, Alstom, Altice International, Ashtrom Group, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq Group, Booking Holding, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Carrefour, Caterpillar, Cellcom Israel, Cemex, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, Delta Galil Industries, eDreams ODIGEO, Elbit Systems, Electra Group, Expedia Group, Hamat Group, Heidelberg Materials, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Hilan, Hyundai Heavy Industries, IBM, Israel Chemicals (ICL Group), Israel Discount Bank, MAN Group, Matrix IT, Mivne Group, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, Orbia, Partner Communications, Paz Oil Company, Puma, Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006, RE/MAX Holdings, Shapir Engineering and Industry, Shikun & Binui, Shufersal, Siemens, Solvay, Tripadvisor, TUI Group, Villar International, Vinci / Semi, Volvo Group, WSP Global.





Belçika ayağı





Açıklamada kamu bankası Belfius, özel bankalar KBC, Banque Degroof Petercam ve Ackermans & Van Haaren, Belçika'nın yüzde 5'lik hissedarı olduğu BNP Paribas Grubu ve Belçika merkezli çok uluslu kimya şirketi Solvay/Syensqo gibi kuruluşların yasa dışı yerleşimlerdeki şirketlerle bağları bulunduğu belirtildi.





"Avrupa'da İsrail'in sömürgeleştirmesinde aktif şirketler" içerisinde 26 milyar 83 milyon dolarla en fazla miktardaki krediyi sağlayan kuruluşun BNP Paribas olduğunun bildirildiği açıklamada söz konusu bankanın, İsrail ordusunun önemli tedarikçilerinden silah şirketi Elbit'e 91 milyon dolara varan kredi sağladığı aktarıldı.

Açıklamada Solvay/Syensqo'nun Elbit'in İsrail ordusunun sıklıkla kullandığı Hermes insansız hava araçlarının üretimi için malzeme sağladığının altı çizildi.





Elbit'in Belçika'daki yan kuruluşu aktivistlerin hedefinde





Elbit'in Belçika'daki yan kuruluşunun Oudernaarde kentinde bulunan genel merkezi dün aktivistlerce hedef alınmıştı.





Sosyal medyada yer alan videolarda aktivistlerin kendilerini Elbit'e ait "OIP Sensor Systems" fabrikasının kapısındaki demir çubuklara bağlayarak tesisin açılmasına engel olmaya çalıştığı, demirlere "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar astığı görüldü.





"Suça ortak olma" uyarısı





Açıklamada, İsrail yerleşimlerine bu tür bağlarla dahil olan şirket ve finans kuruluşlarının "ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlallerine, savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara ortak olma riskiyle karşı karşıya" olduğu vurgulandı.





AB'nin etiket uygulaması





Avrupa Birliği (AB), 2015 yılında işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde üretilenler ile İsrail'de üretilen malları birbirinden ayırma uygulaması başlatmıştı. Uygulama, AB'ye üye 27 ülkede etiketleri üzerinden ürünlerin menşeini anlayabilen tüketiciye yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri boykot etme olanağı sağlıyor.



















