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Ekonomi

Gazze'deki siyonist katliamın reklamını yapan Zara çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası çark etti

İspanyol giyim markası Zara, , Gazze'deki kefenlere sarılmış Filistinlileri anımsatan reklam fotoğraflarına gelen tepkilerin üzerine çark etti. Marka söz konusu kampanyanın Temmuz ayında tasarlandığını iddia ederek "özür mesajı" yayınladı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:28 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
İspanyol giyim markası
Zara
tüm dünyadan tepki toplayan reklam görüntülerine karşı komik bir "özür mesajı" yayınladı.

Giyim markası Zara'nın yeni koleksiyonuna ilişkin yayınladığı fotoğraflardaki enkaz ve ceset maketleri, sosyal medyada Filistin'e gönderme olarak yorumlanmıştı.


Türkiye dahil 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketi Zara'nın yeni reklam kampanyası ile tanıttığı son koleksiyonu sosyal medyada büyük öfkeye neden olmuştu.


Ayrıca Zara'nın tasarımcılarından birinin daha önce de Filistin karşıtı İslamofobik yorumlar yapan Vanessa Perilman'ın olduğu ortaya çıkmıştı.



"Temmuz ayında tasarlandı" bahanesi


Zara Instagram hesabından yayınladığı mesajında reklamın Temmuz ayında tasarlandığını ve Eylül ayında fotoğraflandığını iddia etti.


Zara kampanya fotoğraflarından rahatsızlık duyan müşterileriyle ilgili "niyetimiz bu değildi" mesajı paylaşarak "Zara bu yanlış anlaşılmadan üzüntü duyuyor ve herkese derin saygımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "Küresel Gazze Grevi"
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "Küresel Gazze Grevi"

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "11 Aralık Küresel Gazze Grevi" dolayısıyla bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı, ulaşım ise durdu. İşgal altındaki Filistin kentleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak, ablukayı kırmak ve hükümetleri harekete geçirmek için dünya çapında yapılacak küresel greve katıldı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın tüm kentlerinde ulaşım durdu, bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı. Yerel borsada greve destek kapsamında işlemler durduruldu. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Alimler Birliği ve dünyanın dört bir yanından STK ve aktivistler, 11 Aralık Pazartesi günü dünya çapında "StrikeForGaza (Gazze için Grev)" etiketi altında İsrail saldırılarına tepki ve Gazze'ye destek amaçlı "Küresel Grev" çağrısında bulunmuştu. Filistinli sendikalar, federasyonlar, bankalar, STK'lar ve şirketler Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel greve katılacaklarını duyurmuştu.


#Zara
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