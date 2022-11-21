İthalatçı ülke tezi rakamlarla çürütüldü: Tarım sektörü ilk 9 ayda 2,8 milyar dolar fazla verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarıma ilişkin spekülasyonları ‘Kamuoyunda Gündeme Gelen İddialar ve Gerçekler’ kitabıyla çürütüyor. Kitapta üretici ve tüketici başta olmak üzere toplumu yanıltan iddialara karşı gerçekler kamuoyuna sunuluyor. Türkiye’nin tarım ve gıda ürünlerinde ithalatçı ülke olduğu iddiasına yönelik olarak ise, son 4 yılda ihracatta yüzde 29.5 artış yaşandığı kaydedilirken, 2021 yılında tarım ve gıda ticaretinde 7.2 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiği vurgulanıyor. 2022'nin ilk 9 ayında 21,2 milyar dolar tarımsal ihracat ve 18,4 milyar dolar ithalat yapıldığı göz önünde bulundurulursa, 2,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildiği görülüyor.

ÇİFTÇİ DESTEK BÜTÇESİ 39,7 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Bakanlık tarafından hazırlanan içerikte ayrıca, tarımsal gayri safi yurt içi hasılada sürekli düşüş yaşandığı iddialarının aksine 2003-2021 döneminde artış yaşandığı dikkat çekiliyor. Bu çerçevede, “Cari fiyatlarla; 2002 yılında 25,1 milyar dolar olan tarımsal GSYH, 2021 yılında yüzde 78,1 artışla 44,7 milyar dolara yükseldi” denildi. Çiftçiye yeteri kadar destek verilmediği iddialarına karşılık, 2002’de 1,8 milyar lira olan destekleme bütçesinin 2022 yılında 39,7 milyar liraya yükseltildiği belirtildi. Bakanlık, gıda ürünlerinin denetiminin yeteri kadar yapılmadığı iddialarına karşılık ise, 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 1 milyon 100 bin denetim gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

REKLAM

Yurt dışında araziyi özel sektör kiralayacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çalışmanın önsözünde, “İddiaların amacı, kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmak ve tüketicilerimizi asılsız bilgilerle tedirgin etmektir” dedi. Kirişci, “Ülkemiz toprakları kullanılmıyor, Venezuela’dan arazi kiralanıyor” iddiasına yönelik olarak ise, “Yurt dışında yatırımları konusunda karar verici özel sektör olacaktır. Görevimiz, firmaların haklarını koruyacak hukuki bir zemin oluşturmaktır” açıklamasında bulunuldu.