Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanımızın ağzına bakan bir dünya var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve beraberindeki heyet, çeşitli programlara katılmak üzere Elazığ’a geldi. Bakan Kirişci, Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı’na katıldı.

2002 yılında sadece 26 tane havalimanı olduğunu hatırlatan Bakan Kirişci, “Bu 26 havalimanını kullananlar belli. Sınıf, refah düzeyi, sosyal statü olarak belliydi. Bugün 57’ye çıktı. Şu anda inşaatı devam edenler var. Onların da tamamlanmasıyla havayolu taşımacılığı artık halkın yolu haline geldi. İlk uçağa ne zaman bindiğini artık yeni nesle sormuyoruz. Çünkü ya annesinin karnında iken ya da doğduktan sonra mutlaka uçağa binmiş oluyor. Karayollarımızda önümüzdeki aracı sollamak için boynumuz adeta sol tarafa yatmış olurdu. Her seferinde de yüreğimiz ağzımızda araç sollardık. Şimdi hamdolsun duble yollar da oldu. Köprüler, viyadükler sayesinde uzak yakın edildi. Eğitimle ilgili yapılan ilave derslikler, atanan öğretmenler, masalara konulan ücretsiz ders kitapları var. Bir de bunlara yardımcı ders kitapları eklendi. Şehir Hastanesinin Elazığ’ın ilk 5’e giren ve o deprem sırasında da ayakta kalabilen önemli eserlerden biri olduğunu biliyorum. Sağlıkta dünyaya örnek olabilecek, bilhassa bu pandemi döneminde hakikaten çok büyük bir sağlık ordusu var. Bunların da faaliyet gösterdiği modern hastaneler sayesinde denilebilecek en az zayiatla pandemiyi de geçiştirmiş olduk. Savunma sanayii bir ülkenin gücünü gösteren en önemli alanlardan birisiydi. 2002’de yerlilik ve millilik oranı yüzde 20 iken, şimdi yüzde 80’leri aştı. Artık bir iki kalem kaldı. O kalemlerin de çalışmaları devam ediyor. Buna savaş uçaklarımız da dahildir. Bunlara başka alanlardaki faaliyetler de eklenebilir” diye konuştu.

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"Dünyanın artık gıpta ettiği bir cumhurbaşkanımız var"

Bütün bunların kendiliğinden, spontane bir şekilde olmadığının altını çizen Bakan Kirişci, “Ya da olması gerekiyordu da oldu, hayır. Eğer bunu söylersek bu çok büyük bir haksızlık olur. Cumhurbaşkanımıza, onunla beraber yol yürüyen ve çalışan insanlarımıza, devletin bürokrasisine, üreten insanlara haksızlık olur. Hak sahibine de hakkını teslim etmemiz lazım. Genellikle Türkiye gündemi belirlenen bir ülkeydi. Şu anda Türkiye gündem belirleyen bir ülke oldu. 2 hafta önce tarım bakanları zirvesi için OECD toplantısına katılmak amacıyla Paris’teydim. O zaman da 31 Ekim’deki tahıl koridoruyla ilgili süreç Rusya tarafından askıya alınmıştı. Ama bir gün sonra cumhurbaşkanımızın görüşmesi ile süreç kaldığı yerden devam etti. Bu kendiliğinden olmadı. Tutarlı, dengeli, hakkı hak bilip, onun gereğini yapan, yanlış bir şey olduğunda buna yanlış diyebilme cesaretini gösteren bu tutarlılığı ile dünyanın artık gıpta ettiği bir cumhurbaşkanımız var” şeklinde konuştu.

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“Cumhurbaşkanımızın adeta ağzına bakan bir dünya var”

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beraber çalıştığı ekibi ve bu ülkenin sahip olduğu dinamizm çok şükür bizi bu noktaya getirdi. Bill Clinton’un poposunu koltuğa koyup, Ecevit’i de karşısında nasıl beklettiğini ve onun da nasıl mahcup bir vaziyette durduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi o fotoğraflar gitti, cumhurbaşkanımızın adeta ağzına bakan ve bu kişi ne diyecek diye bekleyen bir dünya var. Tahıl koridoru bir lider diplomasisinin, Türkiye’nin dengeli ve tutarlı dış politikasının, taraf tutmamak adına cumhurbaşkanımızın söylediklerinin bir sonucudur. İHA’ları ve SİHA’ları uçuran kardeşlerimizin dahi bizim ürettiğimiz gıdaya ihtiyaçları vardır.”

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