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Ekonomi Maraşın bakır pipetleri e-ticarette
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kahramanmaraş'ın bakır pipetleri e-ticaret kanallarında satılıyor

Maraş’ın bakır pipetleri e-ticarette

Kahramanmaraş’ta girişimci kadınların elinden çıkan yöresel motifli ürünleri Orta Doğu’ya ihraç ettiklerini söyleyen iş insanı Ebru Kain, “Şimdi ise hem sağlıklı hem de çevreye zarar vermediği için e-ticarette bakır pipet satmaya başladık. Bakıra sadece Ortadoğu’dan değil, Avrupa’dan da yoğun ilgi var” diye konuştu.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Arap firmalardan yoğun talep.
Arap firmalardan yoğun talep.

Meslek hayatına Mali Müşavir olarak başlayan ve uzun yıllar çalışan Ebru Kain, işini bırakıp ticarete atılan girişimci kadınlarımızdan yalnızca biri. 10 yıldır ticaretle uğraşan Kain, bu yılın başında kendi şirketini kurarak, Kahramanmaraş’ta kadın elinden çıkan yöresel motifli ürünleri Orta Doğu’ya ihraç ediyor. Böylelikle hem el işlerini yapan kadınlara istihdam sağlanıyor, hem de Türk işçiliği Ortadoğu’ya tanıtılıyor. E-ticarette bakır pipetler satmaya başladıklarını belirten Kain, “Bakır hem sağlıklı hem de çevreyi kirletmiyor. Sağlıklı yaşam tarzına geçişle beraber ilgi arttı. Ortadoğu ülkelerine satıyoruz. Avrupa ülkelerinde de pazar araştırması yapacağıaz. Ülkemizde de ulaşabilir olacak” dedi.

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ÇALIŞANLARIN 4'te 3'Ü KADIN

  • Zanaat ürünlerini sevdiği için bu konuda bir girişimde bulunmak istediğini ifade eden Kain, şöyle devam etti: “Ürünler, Kahramanmaraş’a ait el işçiliğinden oluşuyor. Şu an 60 kadın çalışanımız var ve bu sayıyı artırmayı arzu ediyoruz. Çalışanlarımızın dörtte üçünü kadınlar oluşturuyor.”

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Ebru Kain
  • Kadınları iş hayatına kazandırma amacıyla girişimlere başlayan Ebru Kain, kendisiyle iletişime geçen Katarlı bir yatırım firmasının el işçiliğiyle üretilmiş ürün talep ettiğini, daha sonra Dubai ve Kuveyt’ten de siparişler aldığını dile getirdi. Kain, atölyelerde çok çeşitli ürünler hazırladıklarını belirterek, “Çeyiz ürünleri hazırlıyoruz, ev ürünleri üretiyoruz, hediye keseleri, bohçalar yapıyoruz. Bu ürünleri kadınlarımızın emekleriyle üretip işlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.


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