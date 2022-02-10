Ekonomi Kahramanmaraşta yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kahramanmaraş'ta yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yılda 300 bin tondan fazla gümüş, çinko ve kurşun madeninin çıkarılacağı proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraşta yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak
Kapalı ocak madenciliği ile işletilecek sahayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ÇED süreci başlatıldı.

Yaklaşık bir milyar ton bakır ve Türkiye’nin en büyük linyit kömürü rezervlerini barındıran Afşin toprakları, yeni bir madencilik sahasına da ev sahipliği yapacak. Afşin ilçesinin Karaardıç mevkiinde özel bir firma tarafından 116,38 hektarlık maden sahasının 1,99 ha.'lık kısmında gümüş, kurşun ve çinko ocağı kurulacak. Kapalı ocak madenciliği ile işletilecek sahayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ÇED süreci başlatıldı.

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ÇED alanında toplam 384 bin 900 ton/yıl üretim yapılması planlanıyor. Bu üretimin, 307 bin 920 ton/yılı cevher, 76 bin 980 ton/yılının ise pasa olması bekleniyor.

Gümüş, kurşun ve çinko ocağı üretimi için yıllık çalışma süresi 12 ay, ayda 25 gün, günde 24 saat olarak 3 vardiya şeklinde planlanıyor. Sahada 30 kişinin istihdam edilmesi öngörülürken, işletmede çalışacak olan işçilerin bir kısmı yöre halkından istihdam edilecek.

Ocaktan çıkarılacak kurşun, çinko ve gümüş madenleri, kamyonlar ile Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan zenginleştirme tesisine sevk edilecek.

Altın fışkırıyor: Türkiye'de yeni kaynak tespiti an meselesi
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş’ın sahibi olduğu maden bölgesinde 3.5 milyon Ons başka bir deyişle 109 ton altın kaynağı keşfedildi.
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Yaklaşık 6.3 milyar dolar değere sahip olan altın rezervine ilişkin Gübretaş çalışmalarına son sürat devam ederken madene ilişkin yeni yatırım kararları da gelmeye başladı.
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Bu yıl makine ve teçhizatlarla birlikte maden sahasının uygun hale getirilmesiyle üretimin başlaması da bekleniyor.
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SAHA GENİŞLETİLİYOR<br>Maden sahasının genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre, Gübretaş bunun için çevredeki madenleri de satın almaya başladı.
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Gübretaş'tan KAP'a yapılan açıklamada Bilecik ili sınırları içinde bulunan Kavak Madencilik'e ait 200709861 numaralı sahanın yüzde 80 hissesinin 1.8 milyon dolar bedel ve yüzde 2 rödövans ödemesi yapılması şartıyla devralınmasına yönelik olarak Kavak Madencilik'in yüzde 80 hissesine sahip olan Teck Anadolu Madencilik'ten hisselerin alınması için dün sözleşme imzalandı.
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30 KİLOMETRE BATISINDA<br>Kavak Madencilik'e ait olan ruhsat sahası Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni sahasının yaklaşık 30 kilometre batısında yer alıyor. Bu bölge hali hazırlar ileri arama geliştirme safhasında bulunduğu için Gübretaş alanda yeni maden kaynaklarının bulunmasını hedefliyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLAMIŞTI<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, volframit, altın ve gümüş işletme sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili olarak kararı Resmi Gazete'de yayımlamıştı.
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Karar çerçevesinde volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan, altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
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GÜBRETAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:<br>Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Bilecik ili sınırları içinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahasının sahibi olan Kavak Madencilik A.Ş.'nin %80 hissesinin 1.800.000 USD bedel ile ve %2 rödövans ödemesi yapılması şartları ile devralınması hususunda %80 hissedar konumundaki Teck Anadolu Madencilik A.Ş. ile 03.01.2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme imzalanmasını takiben Hisse devrine yönelik yasal işlemler yerine getirilecektir.
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Kavak Madencilik A.Ş. uhdesinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahası içindeki Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni sahasının yaklaşık 30 km batısında yer almakta olup hali hazırda ileri arama geliştirme safhasındadır.
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Kavak Madencilik A.Ş.'nin hisselerinin alınması ile Söğüt Altın Madeni çevresinde arama-geliştirme faaliyetlerimizin genişletilmesi ve olası yeni maden kaynaklarının tespiti hedeflenmektedir.
Altın fışkırıyor: Türkiye'de yeni kaynak tespiti an meselesi
Türkiye'nin en büyük Altın keşiflerinden birisi Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşmişti. Bilecik'in Söğüt ilçesinde 2020 yılında keşfedilen büyük altın rezervinin genişletilmesi için Gübretaş harekete geçti. Altın madeni sahasının 30 kilometre batısında başka bir maden 1.8 milyon dolara satın alınarak yeni maden kaynaklarının tespiti hedefleniyor.


Uzaydan gelmişti

Uzaydan gelmişti

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