Ekonomi 109 ton altın için tarih belli oldu Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

109 ton altın için tarih belli oldu: Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak

Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı için çıkarılan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyetinin Hazine'ye devri gerçekleştirilirken, GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ise kasım ayı içerisinde tesis kurulumuna yönelik olarak çalışmaların hızla başlayacağının müjdesini verdi. Yapılacak yatırımların ardından Bilecik'teki sahada 2022 yılının sonuna kadar yıllık 7 bin ton olmak üzere altın üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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Haber Merkezi AA
109 ton altın için tarih belli oldu: Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak
GÜBRETAŞ'a ait Bilecik Söğüt'te yer alan maden sahası.

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Söğüt Altın Madeni Projesi'nde hem madencilikle ilgili hem de tesis kurulumuna yönelik çalışmalara gelecek ay hızlı bir şekilde başlayacaklarını, tam kapasiteyle çalışmaya geçildiğinde burada yıllık 6 ile 7 ton civarında altın üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni sahasını gezdi.

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü Halit Semih Demircan'dan alanda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi alan Poyraz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ÇED RAPORU BEKLENİYOR

Poyraz, maden ruhsat sahasında aynı anda birkaç farklı çalışma yürüttüklerini, projelendirmeye yönelik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki birkaç haftalık dönem zarfında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu Bakan beyin onayına geldikten sonra da çalışmalarımızı hızlandıracağız." dedi.

3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.
3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.
Bir taraftan tesis kurulumu bir taraftan maden işleme çalışmaları yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla acele kamulaştırma kararı çıkarılarak bölgedeki arazilerin mülkiyetinin Hazineye devrinin sağlandığını, ardından tahsis çalışmalarının yapıldığını anlatan Poyraz, şöyle devam etti:

"Bunları da birkaç hafta içinde bitirdikten sonra bizim tahminimiz önümüzdeki ay içinde burada hem madencilikle ilgili hem de tesis kurulumuna yönelik olarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Hedefimiz, bir taraftan tesis kurulumunu devam ettirirken bir taraftan maden işleme çalışmalarını yapmak. 3 faza ayırdığımız tesis kurulumunun ilk fazında zaten makine ekipman siparişlerinin bir kısmı verildi. Yılbaşı gibi ekipmanların tamamı geldikten sonra inşaat faaliyetlerine başlayıp 2022 yılı içinde ilk faz tesis kurulumu tamamlandıktan sonra maden işleme çalışmalarını yapıp 2022 yılının sonu itibarıyla buradan çıkacak ilk altın külçemizi döküp Türk ekonomisine kazandırmak istiyoruz."

''BURASI ÖNEMLİ BİR KALDIRAÇ OLACAK''

Poyraz, Gübretaş'ın şu anda tarım sektöründeki en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek, "Buradan elde edilmiş olan değerin GÜBRETAŞ'a, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Türk çiftçisine ve tarım ekonomisine yansımasıyla Türk ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanması hedefleniyor. Burası önümüzdeki dönemde inşallah bizim için önemli bir kaldıraç olacak. Bununla beraber Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri olarak Türk çiftçisine buradaki kaynağı ziyadesiyle yansıtma gayreti içinde olacağız." dedi.

3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.
3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN ALTIN ÜRETİMİNE YÜZDE 15 KATKI

Poyraz, sahadan çıkarılacak altının miktarına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Burada birinci, ikinci ve üçüncü fazdaki yatırımlarımızı tamamlayıp tam kapasite çalışmaya başladığımızda şu anki planlamamız yıllık 6 ile 7 ton civarında bir üretim kapasitesi hedefleniyor. Türkiye'de 2020 yılı rakamlarıyla yıllık 42 ton civarında altın üretimi olduğunu düşünürsek o zaman biz bu 42 tona sadece buradaki çalışmalarımızla yüzde 15 oranında katkı sağlamış olacağız."

2022 SONUNA KADAR ALTIN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞECEK

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü Halit Semih Demircan da ÇED raporu ve diğer prosedürlerin tamamlanmasından kısa süre sonra tesis inşaat faaliyetlerine geçileceğini belirterek, "2022 yılının sonuna kadar altın üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım

Söğüt’te dev altın rezervi bulunmuştu: Maden sahası havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 11
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Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın bugün Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.
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İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 724 3 güvenlik tarafından korunmakta.
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Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.
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Söğüt’te dev altın rezervi bulunmuştu: Maden sahası havadan görüntülendi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.


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